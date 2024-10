Galilea Montijo se despide en vivo del programa Hoy: “por respeto a ustedes familia”

La mañana de este jueves 24 de octubre, Galilea Montijo sorprendió al público que todos los días prenden su televisión en punto de las nueve de la mañana al hacer un anuncio inesperado, pues la querida conductora aseguró que solo iba a estar unos minutos con sus compañeros, pues, tenía que irse.

Y es que, Gali a los pocos minutos de haber iniciado la emisión matutina anunció que se iría del programa, junto con esta noticia compartió el importante motivo que la orilló a tomar esta decisión este jueves 24 de octubre, cabe señalar que sus compañeros la apoyan en todo momento.

Galilea explicó los motivos de su salida este día.

Foto: IG @galileamontijo

Como lo mencionamos anteriormente, al inicio del programa de este jueves, Gali anunció que se iría de la emisión, sin embargo, es importante hacer la aclaración, que la conductora no abandona el proyecto, sino que solamente se despidió por este día.

Y es que, luego de la gran fiesta que organizó Televisa en la que tuvieron como invitado especial a Bruno Mars, el talento de la televisora disfrutó al máximo, entre ellas, Galilea Montijo, fue tanto su goce que quedó muy afectada de la garganta. Fue por este motivo que Gali anunció que se tendría que ir del programa para atenderse con un doctor, pues, comentó que para ella es una falta de respeto hablarle al público con una voz muy ronca y que casi no se le entiende.

“Yo me despido, me despido de Hoy, me voy al doctor a inyectar, hoy hablamos de ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque también es muy feo y por respeto a ustedes familia es muy feo estarles hablando así”, dijo Galilea Montijo