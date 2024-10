Galilea Montijo visita clínica para tener bebés con su novio Isaac Moreno

Galilea Montijo e Isaac Moreno van muy en serio con su relación y prueba de ello es que acudieron a una clínica de fertilidad para que la famosa conductora de "Hoy" pueda ser madre a sus 51 años. La pareja lleva un año de noviazgo, luego de que en 2023 anunció su divorcio con el político Fernando Reina Iglesias, con quien tuvo a su hijo Mateo.

Si bien Fernando ya volvió a creer en el amor con su nueva novia, la conductora de "Cuéntamelo ya", Daniela García, llegó a haber versiones de que a sólo un mes de su divorcio con Galilea Montijo, Reina Iglesias había sido padre de una niña, aunque se desconocen los detalles de la madre, de acuerdo con el periodista Gabo Cuevas.

Galilea Montijo quiere ser madre otra vez

Ahora quien estaría en planes de tener una bebé es Galilea Montijo, pues visitó una clínica de fertilidad en Barcelona, a donde acudió para adquirir un óvulo que pueda ser fecundado por Isaac Moreno. Fue en Netas Divinas en donde la conductora de Hoy reveló que uno de sus grandes sueños es volver a ser madre, en específico de una niña.

Galilea Montijo quiere ser madre otra vez con Isaac Moreno

Fue con sus compañeras con quienes se abrió emocionalmente y contó que aunque su matriz está bien, no puede quedar embarazada tan fácilmente. Sobre esta experiencia, Gali comentó: "Aunque a mí si me encantaría que en este momento me embarazara de una niña. Ya investigamos llegamos a una clínica en Barcelona. En esta clínica sí es ir a comprar el óvulo, porque tengo matriz. Te buscan algo similar a tus genes obviamente, pero sí puedo pedir el óvulo a una hermana, amiga o prima, ya ando investigando".

Isaac Moreno es un poco más joven que Galilea Montijo, pues tiene 41 años, y eligió a su país, España, para acudir a una clínica de fertilización para poder tener bebés con la conductora.

Isaac Moreno es español y algunos años menor que Galilea Montijo

En medio de esta búsqueda también se sabe que Galilea Montijo atraviesa problemas de salud, al grado en el que tuvo que salir del programa "Hoy" en vivo. "Antes de que perdamos más tiempo, yo me despido de hoy, no del programa, me voy al doctor hoy nada más. También es muy feo, por respeto a ustedes, familia. Es muy feo estarles hablando así, luego el de cámara ya me quiere comer. Se escucha muy feo", dijo ante las cámaras.

A pesar de ello, la conductora fue vista en una fiesta horas después de dejar en el programa matutino en el que ha estado al frente, junto a Andrea Legarreta, desde el 2008.

