Luz Elena González cuenta lo que sufría por celos de Rafael Amaya: "lloraba como Magdalena"

La conductora, modelo y actriz, Luz Elena González, reveló los fuertes celos que una de sus exparejas tenía, Rafael Amaya, razón por la cual "lloraba como una Magdalena", según contó en una reciente plática con la periodista Flor Rubio en Venga la Alegría.

Luz Elena es una de las famosas mexicanas más guapas, quien aunque ahora se encuentra casada con Bernardo Martínez, en su pasado conquistó muchos corazones, incluso el del "El Sol de México", Luis Miguel, con quien sostuvo un romance hace más de dos décadas, justamente en la época cuando ella fue reina en Nuestra Belleza México en 1994, cuando representó a su estado natal, Jalisco.

Luz Elena González. Foto: Cuartoscuro

Otro de sus famosos exnovios fue quien en aquel momento era modelo, Rafael Amaya, más conocido por su papel de "Aurelio Casillas" en "El Señor de los Cielos", con quien sostuvo un romance durante años, sobre el cual habló en esta ocasión en Venga la Alegría.

Rafael Amaya no estaba listo para casarse con Luz Elena González

Cuando Luz Elena González y Rafael Amaya fueron pareja, ambos eran bastante jóvenes, y ambos eran modelos. Ella incluso ha llegado a contar que deseaba casarse con él, pero el actor de "El Señor de los Cielos" dijo que no estaba preparado, a pesar de que la reina de belleza le puso un ultimátum. "Le dije: ‘o nos casamos o ya mejor terminamos’ Y me dijo: ‘no, no estoy preparado para casarme’, por lo que decidí terminar esa relación", dijo en alguna ocasión.

Fue Flor Rubio quien le preguntó a Luz Elena sobre los peores celos que había padecido con alguna de sus exparejas y fue ahí que la actriz contó que durante el final de una telenovela ella invitó a Amaya a la grabación del último capítulo, pero que su entonces novio estalló de celos al ver que ella tenía una escena de beso con otro actor.

Rafael Amaya, exnovio de Luz Elena González

"Mi marido es muy comprensivo y me apoya en esto, pero me acuerdo que en otra relación, y también era actor, entonces yo le dije te invito al final de la novela, porque además era una novela bien importante para mí, obviamente no me pasó por la cabeza que en esa escena final yo me besaba con el actor. Drama, se arruinó el final de la celebración, yo lloraba como Magdalena, me dijo que lo había llevado para humillarlo", narró Luz Elena González.

Cuándo Flor Rubio le preguntó si había sido Luis Miguel, la actriz soltó el nombre: "fue Rafa", lo que desató la sorpresa de los presentes en el foro. Las declaraciones de Luz Elena González provocaron que los fans de "Venga la Alegría" recordaran aquella relación, ocurrida hace más de 20 años.

