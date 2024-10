Galilea Montijo pidió permiso por enfermedad en "HOY" y la captaron de fiesta

Galilea Montijo, una de las más famosas conductoras mexicanas del espectáculo, dio a conocer en uno de los recientes programas de "HOY" que tendría que salir porque su enfermedad no le permitiría seguir a cuadro, ni siquiera podía hablar bien porque tenía la garganta cerrada.

"Antes de que perdamos más tiempo, yo me despido de hoy, no del programa, me voy al doctor hoy nada más. También es muy feo, por respeto a ustedes, familia. Es muy feo estarles hablando así, luego el de cámara ya me quiere comer. Se escucha muy feo", dijo ante las cámaras.