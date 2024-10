Tras el rumor de su boda con Mónica Noguera, Erik Rubín habla de su ex Andrea Legarreta: "no funcionamos como pareja"

Desde hace una semana el exintegrante de "Timbiriche", Erik Rubín ha estado en boca de todos después de que se reviviera el rumor que señala que tiene una relación sentimental con la conductora de televisión, Mónica Noguera, incluso se especuló que la pareja tenía planes de boda.

Ante la información Mónica Noguera concedió una entrevista en la que aseguró que todo se trató de una broma del cantante Coque Muñiz, además agradeció que Andrea Legarreta, expareja de Erik Rubín, haya desmentido la información. Recordó que se le ha relacionado sentimentalmente con el cantante desde el año pasado.

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "De Primera Mano" fue compartida una entrevista que Erik Rubín concedió a Cora Neida González. Durante la plática el también actor de teatro habló de su vida privada y su separación de Andrea Legarreta, ocurrida en febrero de 2023.

Como pocas veces el intérprete de "Con todos menos conmigo" y "Cuando mueres por alguien" dijo que se encuentra en un buen momento personal, aunque reconoció que no es fácil tomar decisiones, en referencia a su separación de la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta.

En este sentido el protagonista de la obra de teatro "Jesucristo superestrella" confesó que mantiene una buena relación con su expareja, Andrea Legarreta, sin embargo llevan bastante tiempo sin vivir juntos. A pesar de ellos la considera una "gran amiga".

"Me encuentro en un buen momento, no es fácil tomar decisiones. Lo de mi matrimonio no fue fácil, tomar la decisión era importante. Una gran amiga, consejera, tenemos una gran relación. Ya no vivimos juntos", contó.