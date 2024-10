Coque Muñiz se disculpa con Erik Rubín y Mónica Noguera por provocar el rumor de su boda

En días recientes surgió el rumor de que Erik Rubín podría llegar al altar con Mónica Noguera a casi dos años de hacer oficial su separación con Andrea Legarreta. La noticia generó gran alboroto y ante esto Jorge "Coque" Muñiz decidió aclarar que se trataba de una broma, pero no imaginaba el alcance que su comentario tendría por lo que no dudó en pedirle una disculpa tanto a la conductora como al ex Timbiriche ante lo mucho que esto pudo haberlos afectado.

El rumor surgió tras un comentario que le hizo Coque Muñiz a Mónica Noguera que todos tomaron con humor, sin embargo, se salió de control debido a la polémica que la conductora enfrentó el año pasado por un supuesto romance con Erik Rubín que ambos desmintieron. El comediante aseguró que se trató de un “teléfono descompuesto” y puntualizó en que todo lo que se dijo al respecto es mentira, aunque le pidió disculpas al cantante y la conductora por la manera en que esto pudo haberlos afectados, pues, incluso, Andrea Legarreta habló de ello.

“Hazme el favor, fui a ver a Mónica a su programa y pasa a saludarme y le digo: ‘Oye, Mani, me enteré que ya te vas a casar con Erik Rubín’. Yo no sé a quién se le ocurrió decir, se hizo un teléfono descompuesto. Le pido disculpas a Mónica y Erik porque a lo mejor le provoqué un mal momento con alguien y no fue intencional ni mío, ni de Mónica. Era una broma entre amigos”, dijo el comediante en entrevista para “Ventaneando”.

Coque Muñiz se disculpa con Erik Rubín y Mónica Noguera por generar el rumor de su boda. Foto: IG @erikrubinoficial

Así reaccionaron Mónica Noguera y Andrea Legarreta al rumor de una boda con Erik Rubín

Aunque el cantante no se ha pronunciado al respecto, Mónica Noguera desmintió los rumores de una boda y de una relación más allá de una amistad con Erik Rubín. La conductora externó en el programa “De primera mano” su cariño y admiración tanto por Andrea Legarreta como por la familia del ex Timbiriche destacando lo mucho que el escándalo pudo haberlos afectado: “Todos nos reímos en el foro y hasta ahí quedó, no sabía que esto se iba a hacer nuevamente así de grande y entendí por qué, ¡por culpa de Coque! Fue una broma y nos reímos mucho, es una broma”.

Andrea Legarreta no evitó ser cuestionada sobre la supuesta unión de su expareja con Mónica Noguera, pues a esta polémica se suman las recientes declaraciones en las que el cantante confirmó que ya no viven juntos mostrando que podría no existir la posibilidad de una reconciliación. La pareja anunció su separación en febrero de 2023, algo que conmocionó al mundo del espectáculo debido a que su matrimonio era considerado uno de los más sólidos en la industria.

"No es así, la verdad creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, una tipaza pero no, no es así, absoluto no; el Coque no sé si estaba bromeando. Ni Erik ni yo tenemos algo serio o estable, ni saliendo ni siquiera, a lo mejor él sí, quedamos en que si sucedía algo con alguien nos lo íbamos a compartir y yo creo que el Coque se los choreó o se chorearon al Coque y al inflable no hay nada ni cerca de eso”, dijo la conductora de “Hoy” en un encuentro con los medios.

Mónica Noguera niega romance o planes de boda con Erik Rubín. Foto: IG @monanoguera

