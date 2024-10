Mónica Noguera le responde a Andrea Legarreta y define su relación con Erik Rubín

El nombre de la conductora de televisión, Mónica Noguera sigue apareciendo en las principales portadas de los medios de la farándula después de que se reviviera el rumor de su relación sentimental con el cantante, Erik Rubín, expareja sentimental de Andrea Legarreta.

Fue hace una semana cuando el famoso cantante, Coque Muñiz le hizo una broma a Mónica Noguera al relacionarla sentimentalmente con Erik Rubín. Ante esta situación, Andrea Legarreta, ex del cantante de "Timbiriche", dijo que no existe nada entre los dos involucrados, además aprovechó para destacar la gran persona que es Mónica Noguera.

Mónica Noguera le responde a Andrea Legarreta

Después de que Andrea Legarreta, conductora del "programa Hoy", revelara que no existe nada entre Mónica Noguera y su ex, Erik Rubín, la conductora de Imagen Televisión se hizo presente en redes sociales para enviarle un mensaje a su colega. La publicación no pasó desapercibida para nadie.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales Mónica Noguera agradeció el mensaje de Andrea Legarreta, asegurando que tienen una buena relación. La conductora detalló que tiene tiempo de conocer a la exesposa de Erik Rubín, lo que les permite tener una relación cercana.

La conductora aseguró que no existe nada entre su ex y la conductora. Foto: Andrea Legarreta

Tras revelar que tiene una relación cercana con Andrea Legarreta, Mónica Noguera aseguró que no existe nada con Erik Rubín y todo se trató de una broma que hizo en un programa en vivo el cantante, Coque Muñiz. Hasta el momento el vocalista de Timbiriche no se ha pronunciado al respecto.

"Por eso adoro a Andrea Legarreta porque me conoce y nos queremos y efectivamente Coque Muñiz estaba bromeando", dijo ante las cámaras.

La conductora subió esta historia. Foto: Instagram/@monanoguera

¿Quién es novio de Mónica Noguera?

Como te comentamos anteriormente Mónica Noguera no ha dejado de estar en boca de todos después de que se le relacionara sentimentalmente con Erik Rubín. Hace unos años los famosos también estuvieron involucrados en un romance compartido por los conductores de "Chisme No Like".

A pesar de ello la conductora de Imagen Televisión ha negado que tenga una relación amorosa con el vocalista de "Timbiriche". Anteriormente tuvo un noviazgo con Julien Leoni, pero hasta el momento se desconoce si siguen juntos.

Sigue leyendo:

Mónica Noguera: un reconocido productor y un famoso cantante, ellos son todos los ex de la conductora de TV