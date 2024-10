Mónica Noguera: un reconocido productor y un famoso cantante, ellos son todos los ex de la conductora de TV

En las últimas semanas el nombre de la conductora de televisión, Mónica Noguera ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de que se reviviera el rumor que la involucra sentimentalmente con el exesposo de Andrea Legarreta, el cantante y actor de teatro, Erik Rubín.

Ante el rumor que robó la atención de todos los internautas, Mónica Noguera y Andrea Legarreta desmintieron la información asegurando que todo se trató de una broma de Coque Muñiz, quien reveló detalles de la boda entre la conductora y el ex "Timbiriche". Hasta el momento Erik Rubín no se ha pronunciado al respecto.

¿Quiénes son los ex de Mónica Noguera?

A lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, Mónica Noguera ha protagonizado intensos romances que han dado mucho de qué hablar. La actual conductora de Imagen Televisión ha estado casada en dos ocasiones: la primera de ellas con el reconocido productor, Guillermo del Bosque, de quien se separó a finales de la década de los 90's.

Años después Mónica Noguera se casó con un hombre de negocios que nació en Países Bajos. La pareja vivió durante bastante tiempo en la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos. Sin embargo años después confirmaron su separación.

Tras su ruptura con el empresario, la exconductora de "De Primera Mano" se relacionó sentimentalmente con Fher Olvera, vocalista de la banda "Maná", una de las más famosas en nuestro país. El noviazgo comenzó en 2013 y llegó a su fin en 2015.

Después de finalizar su noviazgo con el cantante de "Mariposa traicionera", la conductora tuvo un breve noviazgo con el conductor de deportes, Juan Carlos de Anda. Hasta hace un tiempo Mónica Noguera presumía su relación sentimental con el francés, Julien Leoni. La pareja tenía 9 años juntos, pero se desconoce si siguen en relación o su historia de amor llegó a su fin.

Hace unas semanas Mónica Noguera fue relacionada sentimentalmente con el cantante, Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta. No es la primera vez que esto sucede pues a finales del año pasado el programa "Chisme No Like" aseguró que eran pareja. Ambos han desmentido la información.

La conductora desmintió su relación con Erik Rubín. Foto: Instagram/@monanoguera

¿Mónica Noguera y Erik Rubín se van a casar?

Hace unas semanas Coque Muñiz le hizo una broma a Mónica Noguera al revivir el rumor de su boda con Erik Rubín. El cantante dijo que la conductora le había confesado que se iba a casar después de que el cantante terminara su participación en la obra de teatro "Jesucristo superestrella".

Después de que el rumor robara toda la atención, Mónica Noguera aseguró que todo se trató de una broma, incluso aseguró que tiene una buena relación con Andrea Legarreta, expareja sentimental de Erik Rubín.

