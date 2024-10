Andrea Legarreta habla de la supuesta boda de Erik Rubín y Mónica Noguera: "no se pueden casar"

Este martes 22 de octubre el nombre de Andrea Legarreta, conductora del "programa Hoy", acaparó la atención de los medios de la farándula después de hablar del rumor que relaciona sentimentalmente a su expareja, Erik Rubín, con la conductora de televisión, Mónica Noguera.

La semana pasada volvió a surgir el rumor sobre el noviazgo entre el vocalista de "Timbiriche" y la conductora de Imagen Televisión, incluso trascendió que tenían planes de boda. Ante esta situación Andrea Legarreta concedió una entrevista en la que habló por primera vez sobre esta controversia.

Andrea Legarreta habla de Erik Rubín y Mónica Noguera

En entrevista compartida en el canal de espectáculos "Qué buen chisme", Andrea Legarreta fue cuestionada sobre el supuesto matrimonio entre Erik Rubín y Mónica Noguera. De manera contundente la estrella del "programa Hoy" aseguró que no es así y todo surgió por un mal entendido de Coque Muñiz.

En este sentido la también actriz de doblaje aseguró que si su ex, Erik Rubín, tuviera pareja sentimental estaría genial que fuera Mónica Noguera, pues es una mujer encantadora. Reiteró que el rumor es absolutamente falso pues ni ella ni sus hijas están enteradas.

"Creo que no es así, si Erik Rubín tuviera una pareja o algo estaría padrísimo que fuera Mónica (Noguera). Es una chava encantadora, es tipaza, pero no es así, en absoluto", contó.

Finalmente la máxima figura del "programa Hoy" dijo que los planes de boda entre el vocalista de "Timbiriche" y la conductora de televisión no son ciertos ya que hasta el momento su ex no tiene una relación estable. A manera de broma dijo que si es cierta la relación por el momento no se pueden casar ya que aún no firma su divorcio con Erik Rubín.

"No es real, si fuera así nos hubiéramos enterado. Ni Erik ni yo tenemos ahora algo serio o estable. No hay nada, pero ni cerca. No se pueden casar, nosotros no hemos firmado el divorcio", contó.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir del minuto 5:00

¿Quién es el novio de Andrea Legarreta?

En febrero de 2023, Andrea Legarreta confirmó su separación del vocalista de "Timbiriche", Erik Rubín, después de 23 años de pareja, tiempo en el que procrearon a sus dos hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta. A pesar de ello la pareja sigue manteniendo una buena relación de amistad.

Hace una semana un grupo de reporteros le preguntó a la conductora del "programa Hoy" si estaba dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor a lo que respondió que por el momento no está lista, pues disfruta de su soltería junto a su papá y sus dos hijas.

La conductora habló al respecto. Foto: Andrea Legarreta

