René Franco revela que Adrián Marcelo quería desquiciar a Gala y Arath para que lo golpearan, ¿cuándo sale la entrevista?

René Franco entrevistó al influencer Adrián Marcelo sobre todo lo que ocurrió dentro de La Casa de los Famosos México 2024, donde terminó saliendo por la puerta de atrás después de algunas peleas o enfrentamientos en contra de Gala Montes y Arath de la Torre, pero la entrevista no había salido.

Franco dijo en une entrevista con el canal Chisme No Like que el encuentro e intercambio de preguntas y respuestas se la quedó , Adrián Marcelo y explicó la razón por la que no ha salido al aire todavía. Consideró que realmente todavía no sabe si se la van a regresar.

Aseguró que no tiene idea de lo que hará el equipo de Adrián Marcelo, pues lo cuestionaron si no tenía miedo de que lo fuera a editar o entregara algo que realmente no es lo que ocurrió en el encuentro. Aseguró que es algo muy normal que tu entrevistado grabe el encuentro y lo mande cuando ya es pertinente sacarlo.

"La entrevista se hizo con el equipo, el estudio y la gente de RADAR de Adrián Marcelo. Yo decidí y lo hablé con su manager. Esto lo hacen, no es tan raro que llegues y te lo grabe el otro, luego que te lo pase"

También dijo que aceptó esta condición porque Adrián Marcelo es un gran entrevistado y él es un gran entrevistador, por lo que la entrevista quedó bastante buena, seguramente será un trancazo que se meta en el gusto del público. Dijo que ambos quedaron bien con el resultado.

"Platicamos de todas. El resumen que he dado, es que la estrategia de Adrián me la comentó, el quería que lo golpearan Gala y Arath para que se quedara en la casa y se metiera a la final"

Por último, aseguró René Franco que Arath de la Torre tuvo que haber abandonado La Casa de los Famosos para que Adrián enfrentara a Gala y a Mario. Dijo que el conductor de "HOY" dio señales de que ya no podía seguir en la casa, pues tuvo que haberse ido como un gran héroe.

Adrián Marcelo revela que no le gustó la entrevista con René Franco

Pero en uno de los más recientes programas de Hermanos de Leche donde Adrián Marcelo e Iván Fematt hablaron de lo que sucedió en La Casa de los Famosos. No se guardó nada en contra de la producción, de Gala Montes, Arath de la Torre, Mario Bezares, entre otros tantos.

Sin embargo, habló también de lo que ha hecho después de La Casa de los Famosos México, incluida la entrevista que René Franco habría realizado, pero que hasta el momento no se ha publicado a través de ningún canal. Aseguró el influencer que fue una entrevista donde se le confrontó y le pareció que no hubo lugar para el cotorreo.

"Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda, dice "es que no sabes nada de televisión", y yo "no, no quiero saber de tele wey" ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", fueron sus palabras.

¿Por qué Adrián Marcelo es uno de los personajes más polémicos del momento?

Uno de los principales motivos de su salida fueron los comentarios misóginos que realizó durante el programa. Sus palabras generaron una gran polémica y fueron ampliamente criticadas en redes sociales, pero también dentro de la casa. De hecho, tuvo algunas discusiones con la actriz Gala Montes, en la que fue acusado de ser un potencial agresor de mujeres.

Adrián Marcelo habría entrado en controversia con Gala Montes debido a que hizo algunos comentarios sobre su salud mental, asegurando que se trataba de algo falso. A raíz de sus comentarios, varias marcas importantes retiraron su patrocinio del programa, lo que generó una gran presión para que saliera.

