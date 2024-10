Pedro Sola critica a Ninel Conde por el cambio en la apariencia de su rostro: "Ya está diferente"

Pese a su impactante belleza, Ninel Conde no ha evitado la ola de comentarios negativos en redes sociales por el cambio que ha experimentado en su rostro y por el que, aseguran, luce irreconocible. Algunos internautas han señalado a la actriz de abusar de las cirugías y los tratamientos estéticos, a ellos se sumó Pedro Sola que aunque reconoció el encanto de la artista también destacó lo cambiada que luce.

Durante la emisión de este lunes en el programa “Ventaneando”, Pedro Sola habló sobre los tratamientos estéticos a los que se habría sometido Ninel Conde y que tantas críticas le han ganado. El conductor habló de aquellas personas que se inyectan los labios al grado de perder movilidad o la capacidad de cerrar la boca por completo, algo que no ocurre con la cantante, pero reconoció que sí luce muy diferente.

El "Bombón asesino" se defendió de las crítica que ha recibido por el drástico cambio en su rostro por el que, incluso, ha sido comparada con otras celebridades como Lyn May. La actriz de "Rebelde" se dijo enfocada en su carrera y sus negocios, así como crear contenido para OnlyFans, plataforma en la que se ha colocado como una de las celebridades mejor pagadas junto a Yanet García y Celia Lora.

“No soy ni la primera ni la última de la que digan comentarios positivos o negativos. Yo trato de no enfocarme en eso, no me gusta ver nada de esas cosas negativas, me gusta concentrarme en mi trabajo, en producir y en crear. Bueno, rodeada del amor de mis seres queridos, ahí es mi pequeño mundito y brindarle a la gente entretenimiento a la gente, ese es mi trabajo”