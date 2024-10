“No Hagas Olas”, la película que no te puedes perder del Tour de Cine Francés

La edición 28 del Tour de Cine Francés concluye el próximo 23 de octubre y la programación de este año cuenta con joyas como “No Hagas Olas”, del director Teddy Lussi-Modeste, quien considera que la cinta muestra a una juventud “más despierta” y que defiende sus derechos.

Lussi-Modeste, de 46 años, considera que para la generación X era normal los temas como discriminación, de hecho reconoció que como gitano se enfrentó a esta situación cientos de veces, al punto que llegó a normalizarlos, por eso cree en los jóvenes, porque ellos defienden sus emociones y derechos.

La película es dirigida por Teddy Lussi-Modeste

Créditos: Especial

“No Hagas Olas” cuenta la historia del profesor Julien, quien es denunciado por una de sus alumnas por mostrar conductas inadecuadas, todo esto luego de que el actor hiciera una actividad en el grupo, al inicio sus compañeros y el director lo respaldan, pero en cuanto el caso avanzan, salen a la luz detalles de su vida que haré que sus colegas se alejen, por lo que vivirá un tormento.

“Mi película no trata de un profesor acusado injustamente de acoso. En la historia no hay un culpable y una víctima. En realidad, hay dos víctimas: el profesor y la alumna. Ambos se ven atrapados en una situación que los rebasa, ambos son silenciados… Mi cinta demuestra que tenemos que idear protocolos más eficaces para escuchar las palabras de las víctimas, no sólo en las escuelas sino en toda la sociedad”, agregó.