Festival Quimera 2024 inicia en Metepec con cartelera internacional

Con gran entusiasmo dió arranque en Metepec el Festival Quimera 2024, este encuentro internacional de cultura y arte que ya se ha vuelto un referente en el Estado de México y en el país por ofrecer una cartelera que abarca todas las manifestaciones de las bellas artes.

La edición 34 del festival contará con más de 227 artistas locales, nacionales e internacionales de seis países invitados en diversas actividades artísticas, culturales y recreativas para el deleite de los asistentes. Además, por primera vez se llevarán a cabo callejoneadas por las calles de la ciudad con estudiantinas durante los 10 días del festival, informó el presidente municipal, Fernando Flores.

Daniel Boaventura, el invitado especial de Metepec

Este viernes el brasileo Daniel Boaventura deleito a los espectadores con un gran espectáculo, donde pudieron disfrutar de los éxitos "New York, New York", "Can't Take My Eyes Off You", "Perhaps, Perhaps, Perhaps" y "Bésame Mucho".

Para este fin de semana se podrá disfrutar de clases de cartonería, taller de bario, cuentacuentos, presentación de danza del ballet de Bangladesh, cine infantil francés, teatro clown, Japón tendrá una exhibición de Karate de armas, así como de la presentación de la DJ sinaloense, Mariana Bo y del concierto de Harry Potter Sinfónico por la Orquesta OSOM.

Inauguración del festival Quimera 2024 Foto: Especial

Los demás días se tendrán los conciertos del bolero Carlos Macías y cerrará el festival el gran Francisco Céspedes.

Los diversos eventos se desarrollan en la Plaza Juárez, Times Square, las escalinatas del Calvario, el ex convento de San Juan Bautista, Teatro Quimera, el Museo del Barro y en las cinco casas de cultura con las que cuenta el municipio.

Presentación de danza del ballet de Bangladesh Foto: Especial

Se espera que Quimera 2024 genere una derrama económica de 80 millones de pesos y tenga una asistencia de 400 mil personas, pues en 2023 se contó con 350 mil visitantes. La entrada a cada evento es de forma gratuita.

