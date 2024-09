Fernando Flores da a conocer su estrategia de trabajo en Metepec como alcalde reelecto

Fernando Flores, presidente municipal de Metepec en el Estado de México, habló en entrevista con Blanca Becerril durante el programa Reporte H para El Heraldo Televisión sobre sus principales ejes de trabajo como alcalde reelecto del ayuntamiento, puesto que obtuvo en las pasadas elecciones del 2 de junio.

La seguridad, el desarrollo económico, el agua y los servicios públicos son las principales materias en las que enfocará su estrategia el presidente municipal, buscando con ello garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos que residen en Metepec, Estado de México.

Seguridad, el principal eje de trabajo para Metepec: Fernando Flores

En Metepec se reforzará la policía de barrio, según Fernando Flores / FOTO: CUARTOSCURO

El presidente municipal de Metepec afirmó en entrevista para El Heraldo Televisión que "vamos a trabajar principalmente en la seguridad, yo me comprometí en campaña a hacer de Metepec el municipio más seguro del país".

Mencionó que pese a que "hoy somos el municipio más seguro del Estado de México, queremos ser el municipio más seguro del país, para eso vamos a empezar a trabajar a partir de ya; terminó la campaña y a los 4, 5 días regresé y no hemos parado de trabajar", aseguró.

En ese sentido, Fernando Flores destacó como parte de su estrategia de seguridad para el municipio que "somos el único municipio que tiene un área de inteligencia, ahí hemos trabajado, tenemos los CAI, que son los Centros de Atención Inmediata, tenemos el grupo canino que es el que nos piden en todos lados porque es un grupo que ha sido muy eficiente y muy eficaz, tenemos arcos carreteros, o sea, tenemos la ciudad blindada tenemos más de 700 cámaras, pero tenemos que trabajar más en esa policía de barrio y tenemos que hacer que el ciudadano se sienta más seguro de estar en Metepec".

A su vez, subrayó para El Heraldo Televisión que mejorarán las calles de Metepec al tapar los baches y regresar el dinero a los ciudadanos que han resultado afectados por estos baches, mediante un evento que realizarán en dos semanas.

"Vamos a tener un evento yo creo que en unos 15 días en donde vamos a pagarle a más de 200 ciudadanos que han padecido de la ponchadura de llantas debido a los baches que tenemos y estamos tapando los baches todos los días, todos los días a las 9:00, 10:00 de la mañana, tenemos que acabar con los baches", informó.

Agregó además como un mensaje para la ciudadanía de Metepec que "nosotros damos la cara, yo no hice las calles, pero sí es mi responsabilidad que no haya baches y es mi responsabilidad que no se les ponchen las llantas a los vecinos, entonces bajo esa responsabilidad vamos a pagarle a los vecinos que se les ha ponchado una llanta y a seguir tapando los baches", expresó Fernando Flores.

El desarrollo económico en Metepec es muy importante: Fernando Flores

Fernando Flores aseguró que están trabajando en un clúster tecnológico en Metepec / FOTO: CUARTOSCURO

El reelecto presidente municipal declaró que la gente de Metepec "nos dio la confianza y aparte que implementamos política públicas a partir de lo que piden los ciudadanos". En ese sentido destacó que lo que más le solicitan son servicios públicos y los temas de desarrollo económico.

"Hemos tenido la apertura de 4 mil 800 nuevas unidades económicas en el municipio, somos uno de los municipios con el mayor Índice de Desarrollo Humano del país, en los próximos meses estará ya inaugurándose la plaza comercial más grande de Latinoamérica en Metepec, estamos trabajando también en un clúster tecnológico, entonces el desarrollo económico en Metepec es muy importante", afirmó en entrevista.

Sobre el clúster tecnológico, Fernando Flores describió que va a estar en un área que antes estaba abandonada, "donde antes había basureros, minas, había otro tipo de cosas, ahora en 10 hectáreas vamos a traer este clúster tecnológico donde que queremos que se instalen empresas de tecnología", señaló.

Para ello, dijo para El Heraldo Televisión que ya han platicado con varias empresas debido a una gira que realizó en Silicon Valley, California, el año pasado, también en Colombia, y en otras regiones para que estas se instalen en Metepec.

Mejorar los servicios públicos, principal reto en Metepec: Fernando Flores

Fernando Flores refirió en entrevista que en el municipio de Metepec han implementado varias acciones para el cuidado del agua, "entre ellos tenemos un grupo especial que se llama "Tlanchana", un equipo de reacción inmediata para poder atacar y prevenir las inundaciones en el municipio", señaló.

También, afirmó que están proponiendo una nueva dinámica en la que harán coopartícipes a los ciudadanos, para lo cual harán una campaña de concientización ciudadana para el cuidado del agua, por ejemplo, que no se utilice la manguera para regar la banqueta todos los días, consideró, y destacó que harán políticas públicas para el uso y ahorro eficiente del agua.

Por otro lado, admitió que el principal reto es seguir mejorando los servicios públicos, "tenemos que ser todavía más eficientes, más eficaces, lograr una calidad total de primer mundo para que todos los ciudadanos de Metepec reciban estos servicios públicos", recalcó.

Fernando Flores, próximo presidente de la Asociación de Alcaldes

Fernando Flores contó que la Asociación de Alcaldes está integrada por 808 alcaldes / FOTO: CUARTOSCURO

Fernando Flores contó que lo que le ha funcionado para obtener el 8.6 de aprobación en el municipio es "trabajar de lunes a domingo, escuchar a la gente, caminar las calles, tener una planeación estratégica de lo que necesita el municipio, yo creo que eso, el esfuerzo y rodearme de un gran equipo, porque tengo un gran equipo que me ha acompañado en estos casi 3 años, y con ese equipo vamos a seguir transitando", expresó.

También, platicó para El Heraldo Televisión que va a ser el presidente de la Asociación de Alcaldes, integrada por 808 alcaldes, "y la verdad es que es un honor y un privilegio porque creo que a partir de ahí podemos hacer muchas cosas, porque esta asociación no tiene colores, no tiene ningún partido político y a partir de ahí vamos a generar políticas políticas municipales", acotó.

En ese sentido, remarcó que "la política se tiene que hacer desde abajo para que pueda permear arriba, porque los que estamos cerca de los ciudadanos, los primeros respondientes somos los alcaldes, (...) vamos a buscar ese acercamiento con el gobierno federal y local para hacer políticas públicas que sean asertivas para todos", concluyó.

