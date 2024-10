"Estoy sufriendo": Eric del Castillo preocupa por sus problemas de salud, habla de la enfermedad que padece

Pocas son las leyendas vivas de la actuación en México que cuentan con una trayectoria tan amplia como la de Eric del Castillo, quien a sus 90 años está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que fuera diagnosticado con degeneración macular, una enfermedad que se le ha venido complicando en los últimos meses y que le está provocando la pérdida de la visión.

En una reciente entrevista para el programa matutino "Venga LA Alegría", el primer actor reveló todas las adversidades que ha tenido que enfrentar debido a su padecimiento, mismo que continúa agravándose, lo que le ha dificultado llevar a cabo las actividades de su día a día, impidiéndole hacer tareas por sí mismo, pero dejando en claro que si bien esta sufriendo quiere mantenerse optimista explicando que solo tiene dos opciones, ignorar su situación o enfrentar el problema, el cual explicó no puede ser operado.

“Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir, dependo de otras personas para que vean lo que dice mi teléfono, en fin si estoy sufriendo eso. Quiero ser optimista. Cuando me dijeron que no podían operarme de los ojos me di cuenta de la grandeza del problema”, comentó Eric del Castillo.

Dijo que las personas que más lo han apoyado durante estos momentos han sido su esposa Kate Trillo y su hija Verónica del Castillo, quienes lo ayudan a realizar las actividades que el ya no puede hacer solo a causa de su pérdida de visión, algo que confesó le duele mucho, pues no le gusta dejarles toda la chamba, pero que no tiene de otra.

Eric del Castillo confesó que depende de otras personas para hacer sus actividades

Foto: Facebook/Venga La Alegría

Eric del Castillo revela si está pensando en retirarse

Sobre la probabilidad de un posible retiro a causa de su enfermedad que le ha dificultado leer y escribir, y que incluso le ha provocado problemas al distinguir los rostros de las personas, Eric del Castillo fue firme al afirmar que actualmente no piensa en retirarse y que seguirá trabajando a pesar de las adversidades.

De igual forma, el actor de 90 años de edad explicó que no le tiene miedo a la muerte, pues está feliz con lo que ha hecho en su vida, misma que ha llevado de manera tranquila, finalizando con una profunda frase al final.

"No he llevado una vida de sobrenada, no le he hecho daño a nadie a propósito... Vida nada te debo, vida estamos en paz", dijo el famoso actor.

