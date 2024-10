Se viralizan FOTOS y VIDEO de Ángela Aguilar bailando con un misterioso hombre que no es Nodal

Hablar de Nodal y Ángela Aguilar es recordar las polémicas que han vivido en tan solo unos meses, pues desde que confirmaron su relación, los cantantes de regional mexicano se han visto involucrados y en esta ocasión no será diferente.

Y es que, durante las últimas horas se han viralizado algunas fotos y videos de Ángela Aguilar bailando con un hombre misterioso, lo que llama la atención es que su esposo Christian Nodal no está presente en dicha celebración, esto ha generado una ola de suposiciones sobre su matrimonio.

Ángela no deja de mostrar su amor con Nodal.

IG @angela_aguilar_

Ángela es captada bailando con otro hombre

En diversas redes sociales se han viralizado fotos y videos del momento exacto en el que la esposa de Christian Nodal se encuentra disfrutando de una noche con sus amigos y como en toda reunión el momento del baile llegó y Ángela sacó sus mejores pasos, pero no a lado de su esposo.

Ángela fue captada bailando con un hombre que no es Nodal.

FB La monroe

Y es que, los videos y fotografías que circulan en la red muestran a una Ángela Aguilar muy feliz disfrutando de unos minutos de baile con un hombre que viste camisa negra y de barba cerrada, quien sería uno de los amigos más cercanos de la nieta de Flor Silvestre.

No se sabe cuando fue tomado este material.

Foto: FB La monroe

Es importante mencionar que, aunque se acaban de viralizar este material, no se sabe la fecha exacta en que fue tomado, por lo que no podemos asegurar que Ángela ya haya estado casada y en una relación con Nodal, pues, en las fotos y videos no se alcanza a percibir ni el anillo de compromiso y tampoco el tatuaje que se hizo en la mano en honor al gran amor que le tiene al intérprete de “Adiós amor”.

El video lo puedes ver al final de la nota

Sigue leyendo:

Hermosa actriz que trabajó con Chabelo se arrojó a las vías del Metro en la CDMX

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray estarían esperando a su primer bebé, aseguran

Los amores de Nodal

Aunque ahora, Christian Nodal está felizmente casado con Ángela Aguilar y han demostrado que su amor es mucho más fuerte que todo lo que se dice de ellos, el sonorense ha destacado, además de por su talento, por su polémica vida amorosa que ha protagonizado de unos 4 años para acá.

Y es que, en 2020, en pleno año en el que la pandemia por el coronavirus azotó a nuestro país y al mundo entero, Nodal gritó a los cuatro vientos estar muy enamorado de Belinda, a quien conoció durante su participación en el reality show “La Voz Azteca”, ahí ambos cantantes se enamoraron y aunque en un inicio se dijo que la relación se trataba solo de marketing para subir el rating de la emisión, ambos demostraron que no fue así.

Y es que, su romance se convirtió en uno de los más queridos no solo por los medios de comunicación, sino también por los fanáticos de ambos, pues Nodal y Belinda parecían estar muy enamorados, tanto que se comprometieron en matrimonio, sin embargo, meses más tarde anunciaron su ruptura.

Tras varios meses de fuertes declaraciones entre Nodal y Belinda, en 2022 el sonorense se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con su crush de toda la vida, la cantante argentina Cazzu, su romance parecía ser sacado de los cuentos de hadas, Nodal se mostraba muy enamorado de Julieta, y fue entonces que la pareja anunció estar esperando a su primer bebé.

En septiembre de 2023, Cazzu y Nodal confirman que Inti, su primogénita, nació y aunque todo parecía estar de maravilla entre la pareja, meses más tarde ambos revelan estar separados, lo que sorprendió a sus fanáticos.

Lo que dejó con la boca abierta es que tan solo unos días después de su ruptura con Cazzu, Nodal confirma estar muy enamorado de Ángela Aguilar, lo que provoca fuertes señalamientos a la integrante de la Dinastía Aguilar, sin embargo, tan solo unas semanas después la pareja contrajo matrimonio.