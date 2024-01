Galilea Montijo podría volver a ser madre por vientre de alquiler: ¿en qué consiste este método?

En la última emisión de “Netas Divinas” Galilea Montijo dio a conocer que uno de sus mayores deseos para este 2024 es convertirse en madre, sin embargo, consciente de que resultaría riesgoso embarazarse a sus 50 años de edad señaló que entre sus opciones está la de la maternidad subrogada, sin embargo, recientemente el Papa Francisco calificó esta práctica como algo “deplorable”, por lo que si la conductora de “Hoy” opta por esta vía para darle una hermanita a su hijo Mateo podría estar desafiando a la iglesia católica de forma directa.

Como se dijo antes, Galilea Montijo destapó su deseo de ser madre a los 50 años de edad durante el último capítulo de “Netas Divinas” donde detalló que le gustaría tener una niña y también señaló que, además de estar considerando la maternidad subrogada, la adopción también podría ser otra de las vías para conseguir su objetivo y dicha práctica sí cuenta con el aval de la iglesia.

“Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces si estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña, no sé, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con las ganas, me encanta la idea”, fueron las palabras de Galilea Montijo, quien en una ocasión anterior en el programa “Hoy” dijo que se estaba informando a fondo sobre el tema para elegir la mejor opción.

¿Por qué considera el Papa Francisco que la maternidad subrogada es “deplorable”?

El Papa Francisco señaló hace unas horas que la maternidad subrogada le parece una práctica deplorable debido a que un hijo debería ser objeto de un contrato, además, señaló que ofrende la dignidad de la mujer y de los niños por una necesidad material.

"Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño; y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato", expresó el Papa Francisco, quien en otro momento también hizo un llamado a la comunidad internacional para que se prohíba la realización de esta práctica.

El Papa Francisco hizo un llamado para erradicar la práctica de la maternidad subrogada. Foto: IG: franciscus

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha emitido ninguna nueva declaración respecto a este tema, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando salga a hablar sobre su postura y sus planes ahora que la iglesia católica no mira con buenos ojos la maternidad subrogada.

¿Qué es la maternidad subrogada?

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) definen a la maternidad subrogada como un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé en lugar de otra persona que, por alguna circunstancia no pueda tener hijos y dicho proceso concluye hasta que se da a luz y se entrega a su madre.

Para realizar este procedimiento se debe implantar un embrión en el útero de la gestante subrogada y para la formación de dicho embrión hay distintas opciones pues existe la posibilidad de que tanto el óvulo y espermatozoide pertenezcan a los padres solicitantes de dicho método o que hayan sido donados por un tercero o hasta elegidos de un catálogo.

La renta de vientres no es una práctica legal en todos los países. Foto: Redes

En la mayoría de casos la gestante subrogada recibe un pago por haber prestado su vientre y de acuerdo con los señalamientos del Papa Francisco es aquí donde radica “lo deplorable” pues se convierte a los bebés en un producto.