Galilea Montijo va por su segundo hijo a los 50 años, así lo confirmó la conductora de "Hoy"

Durante las últimas horas el nombre de Galilea Montijo ha encabezado la listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que confirmó que a sus 50 años de edad va por su segundo hijo, por lo que, como era de esperarse, la noticia de la conductora de “Hoy” emocionó a todos sus fans y se originó un gran revuelo en plataformas digitales.

Fue durante la última emisión de “Netas Divinas” donde Galilea Montijo confirmó la feliz noticia y todo comenzó debido a que cada una de las conductoras tenía que decir cuáles eran sus propósitos para el 2024 y cuando llegó el turno de la conductora de “Hoy” sorprendió a sus compañeras al asegurar que tiene planeado volver a ser madre en este mismo año.

Galilea Montijo buscará ser madre por segunda ocasióne en su vida. Foto: IG: galileamontijo

Así confesó Galilea Montijo que buscará ser madre a sus 50 años de edad

Durante su discurso Galilea Montijo señaló que una de sus metas del 2024 es volver a ser madre, sin embargo, aclaró que está más que consciente que un embarazo a su edad sería sumamente complicado, por lo que en su lugar buscaría otras opciones como la adopción o la maternidad subrogada, además, también detalló que le gustaría ser madre de una niña.

“Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces si estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña, no sé, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con las ganas, me encanta la idea”, fueron las palabras con la que Galilea Montijo confirmó que pretende volver a ser madre a sus 50 años de edad.

Como era de esperarse, la feliz noticia que dio Galilea Montijo emocionó a sus compañeras de emisión, quienes de inmediato corrieron a abrazarla y se mostraron más que entusiasmadas por el hecho de que la familia de “Netas Divinas” siga creciendo, además, Daniela Magún, le sugirió a la presentadora de “Hoy” que le pusiera “Ernestita” a su hija, para que pudieran decirle “Netita”, en alusión al programa.

Galilea Montijo se muestra más enamorada que nunca

En las últimas semanas Galilea Montijo ha estado más activa que de costumbre en sus redes sociales y esto se debe a que ha presumido todos y cada uno de los aspectos de sus vacaciones en Japón y recientemente en Indonesia, sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fueron sus últimas publicaciones, las cuales, han dejado en evidencia que se encuentra más que enamorada de Isaac Moreno.

Galilea Montijo presumió el romántico detalle que tuvo Isaac Moreno. Foto: IG: galileamontijo

En los referidos post, Galilea Montijo presumió que el apuesto galán de nacionalidad española mandó a adornar una alberca con pétalos de rosas, los cuales, formaron un mosaico en el que se podía leer “ILY” (te amo) y después de este increíble detalle presumió que ambos se metieron a nadar en dicha piscina dejando en claro que son la pareja más enamorada del momento.