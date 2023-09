Noelia revela que será madre con vientre de alquiler: "De 3 a 4 voy a tener"

Con 44 años de edad y 24 de estos dedicados al mundo de la música, es como Noelia ha logrado trascender a través de su talento vocal y sensualidad innata. Por lo mismo, la oriunda de San Juan de Puerto Rico ha dedicado sus días a lucir hermosa e imponer tendencias en cualquier época del año.

A la par de esto, ha desarrollado una carrera en Estados Unidos donde se ha manifestado a favor de los derechos de los migrantes, en especial dando apoyo a la comunidad mexicana que se ha visto señalada por el senador estadounidense John Kennedy.

Con esto en su presente, Noelia dejó de lado una parte de su vida personal y familiar junto a Jorge Reynoso, su pareja y manager. Es por esto que confirmó recientemente que está en planes para buscar ser madre a través de un vientre de alquiler.

Noelia prepara baladas nuevas y un proyecto con banda. Foto: Especial

Con la alegría que le caracteriza, Noelia Lorenzo Monge arribó a la Ciudad de México para alistar su participación en el 90s Pop Tour, mismo donde sus fans esperan que interprete éxitos como "Tú" y "Yo soy Candela".

Fue ahí donde manifestó que sí está en búsqueda de ser mamá a través de una gestación subrogada, para la cual se ha preparado desde hace años.

"El mío (vientre) no lo puedo alquilar porque me dedico a otra cosa, pero sí quiero, ya lo tenemos, pronto vendrán nuevas noticias. Sí tengo congelados mis óvulos y acá también (Jorge Reynoso) ya estamos preparados, para estar seguros porque me esperé mucho. Nosotros los dijimos primero y luego lo empezamos a hacer", indicó.