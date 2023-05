Noelia defiende a los mexicanos ante el senador estadounidense John Kennedy: "Monumento a la ignorancia"

El pasado miércoles 10 de mayo el senador John Kennedy hizo polémicas declaraciones sobre el pueblo de México, lo que ha causado la molestia de muchos políticos, sin embargo, no son los únicos en sumarse para defender a los mexicanos, pues la cantante Noelia compartió un video en su cuenta de Instagram con el que dio respuesta a lo dicho por el republicano a quien llamó "Monumento a la estupidez y la ignorancia".

"Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio", fue parte de lo que el político estadounidense dijo en su discurso y con el que se ganó el desprecio de los connacionales, palabras ante las que la artista puertorriqueña no se quiso quedar callada y se lanzó en su contra con un contundente mensaje.

Noelia lanza contundente mensaje a John Kennedy

En su cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 3 millones de fans, la intérprete de temas como "Candela" y "Tú", compartió un clip en el que se le ve sentada tras un escritorio, sin embargo, aunque sus publicaciones suelen ser polémicas por su forma de vestir, en esta ocasión ha causado revuelo por salir en defensa del país en el que ha ganado fama y ha recibido el cariño del público.

Noelia se lanza en contra del senador estadounidense. Foto: IG @noeliaofficial

"Me dirijo a una declaración hecha por el señor John Kennedy. Desafortunadamente no puedo llamarlo senador Kennedy del estado de Lousiana. Al dirigirse a alguien con el título de senador, se podría pensar que él o ella tendría más sentido común", comienza el texto con el que la intérprete acompañó un video de varios minutos, en el que recalca que al político "le encanta hablar de números y hacer declaraciones de ignorantes".

"Es obvio que no solo eres un morón, un pecador, sino un monumento a la estupidez y la ignorancia, que no merece un asiento en el Senado", señaló contundente Noelia, quien no es la primera vez que interviene en temas políticos, pues al vivir en Estados Unidos, en otras ocasiones ha dado declaraciones con respecto a la vida de los hispanos en aquel país, y ha sido una de las artistas latinas en exponer casos de racismo.

La puertorriqueña, de 43 años, llamó a John Kennedy "una figura vergonzosa para el estado de Lousiana", pues afirmó que es un estado que ha sufrido y que ha luchado contra el racismo y la segregación durante décadas por individuos como él. En su video, se observa a la intérprete molesta, pues aseguró que "los mexicanos continúan llenando brechas críticas de fuerza de trabajo en industrias cortas de mano de obra como: Agricultura, Construcción y Salud".

La artista dejó ver su amor por México y la comunidad hispana. Foto: IG @noeliaofficial

"Mexicanos e hispanos, también continúan creando empresas a tasas más altas que el resto de la población. Y NOSOTROS sin duda ninguno de nosotros comemos comida para gatos ignorante idiota. Todo lo que sale de tu boca huele peor que la comida de gatos. Debería avergonzarte de llamarte cristiano y senador del gran estado de Louisiana y representar a este gran país", finalizó su texto y discurso.

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como el clásico "Candela". En la actualidad en una exitosa empresaria en diversos ramos, pues no sólo está dedicada a la industria musical, ya que ha incursionado en el mundo de las aplicaciones, venta de autos de lujo y cabarets.

