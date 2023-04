Desde Las Vegas, Noelia muestra el mejor look rockero en body negro

Noelia causó furor entre sus millones de seguidores Instagram con un video en el que la famosa cantante se lució con revelador look de body negro en polipiel que combinó con medias de red y modernas botas altas, mostrando un atuendo rockero con el que logró robarse todas las miradas y suspiros, posando desde una habitación de hotel en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, al presumir su curvilínea silueta.

La puertorriqueña ha impuesto moda con su estilo arriesgado, sobre todo con sus looks reveladores en transparencias, entallados y las prendas pequeñas, que la han llevado a retar las restricciones en las redes, una de las razones por las que en el 2022 le fue suspendida su cuenta en la plataforma de Meta, la cual recuperó meses después para volver a mostrarse provocativa, confirmando que no teme a la censura.

Noelia conquista en body negro y botas altas

"My Sexy Playground... My Second Home Sin City.... Las Vegas #Noelia #Empresaria #Cantante #EmpresariaIndustrial #equestriangirl #NightClubEmpresaria #bankingentrepreneur #telecomentrepreneur #Technologyentrepreneur #technologyinvestor #harvardbusinesschool #3XInternationalplaymate #playboyplaymate", fue la frase y los hashtags que usó Noelia para acompañar el clip en el que se le ve luciendo su look de estilo rockero.

En las imágenes que Noelia publicó en Instagram, plataforma en la que cuenta con 3 millones seguidores, se le puede observar luciendo cuerpazo en un coqueto atuendo, en el que combinó un body ajustado de polipiel, que destaca por su escote de corazón, con medias de red y botas altas arriba de las rodillas, video que musicalizó con la canción "Crazy", del afamado grupo de rock Aerosmith.

Noelia robó miradas en body ajustado. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante de 43 años, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como el clásico "Candela". En la actualidad en una exitosa empresaria en diversos ramos, pues no sólo está dedicada a la industria musical, ya que ha incursionado en el mundo de las aplicaciones, venta de autos de lujo y cabarets.

A principios del año 2019, la guapa intérprete anunció que combinaría su vida como artista con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo; además, la también actriz tiene cuentas en otras redes sociales de contenido VIP, como Cherryland.

