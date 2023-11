Diputados proponen prohibir el alquiler de vientres: "Nadie puede mercantilizar un cuerpo humano"

En el marco de los días de activismo en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva en la Cámara de Diputados presentará un conjunto de iniciativas en las que destaca la prohibición de la maternidad subrogada.

La diputada de Morena Aleida Alavez indicó que los cambios son en materia de reproducción humana asistida, mercantilización de seres humanos, principio de paridad en comunidades indígenas y afromexicanas, brecha salarial, denominación de las cámaras del Congreso y aprobación de presupuestos de egresos estatales con perspectiva de género, se prevén resolver en este periodo de sesiones.

Indicó que la mercantilización humana y los vientres de alquiler que prepondera en algunos lugares se debe detener para lo cual se requiere una reforma a la Carta Magna que lo impida, y esto ayudará a mejorar la imagen de México.

“A mí me da mucho gusto que hayamos tenido consenso, una reforma constitucional que le va a ayudar mucho a México, a no ser visto como un país en donde se puede traficar con seres humanos. Esto lo digo por la maternidad subrogada que tiene toda una discusión en particular ese tema, pero nosotros vamos a dejar claro en la constitución, es que nadie puede mercantilizar un cuerpo humano”, precisó.