Diputados invitan a los embajadores de Palestina e Israel a San Lázaro: hablarían del conflicto en Gaza

La Junta de Coordinación Políticas de la Cámara de Diputados invitará, la próxima semana, a los embajadores de Palestina e Israel, para escucharlos en torno al conflicto con el fin de tomar una postura en torno al conflicto que se vive entre ambas naciones.

El titular de la JUCOPO, Jorge Romero indicó que, en la reunión de este martes, surgió el tema de lo que sucede en la Franja de Gaza, en el que hay una posición dividida dentro de los grupos parlamentarios para hacer un posicionamiento en torno a este asunto.

“No hemos podido lograr un consenso respecto a la postura que tengamos como JUCOPO y como Cámara de Diputados… Se hizo el planteamiento de que se haga una formal invitación al embajador de Palestina a la Junta de Coordinación Política. Esta presidencia dijo que evidentemente estamos a favor, siempre y cuando se haga la misma invitación a la Junta de Coordinación Política, a la embajadora de Israel”, dijo.

El conflicto entre Israel y Palestina no ha parado y los bombardeos se intensifican.

Foto: Archivo

Comentó que, en caso de aceptar ambos diplomáticos, escucharán lo que, como Poder Legislativo en México quieren transmitirles en torno a la situación que se registra por el conflicto bélico.

Romero Herrera, indicó estar convencido de que, con el respaldo de casi todos los coordinadores parlamentarios, la JUCOPO está en contra de toda y cualquier tipo de violencia.

“La violencia, ya lo he dicho antes, se condena toda, toda la violencia; no hay una violencia justificada en mi humilde parecer. Bueno, me quito que se a nombre de la JUCOPO, desde mi humilde persona no hay una sola violencia que sea justificada, y menos contra niños o niñas o contra abuelitos o abuelitas, esté la bandera que esté atrás”, expresó.

Aún se contabilizan muertes por los ataques hechos por Israel en territorio palestino.

Foto: Archivo

Adelantó que la postura que se debiera tener en la Cámara de Diputados sobre este conflicto es condenar la violencia que han ejercido ambas naciones, una en contra de la otra.

“Conclusión: la violencia contra cualquier ser humano, pero contra niños es una miseria humana, es una miseria y es una porquería humana, provenga de donde provenga, y la postura es condenar la violencia y a pugnar por la paz.