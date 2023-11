No es una falsedad cuando decimos que más allá de la música, existen artistas que deciden tomar postura sobre los problemas y conflictos que suceden alrededor del mundo. Uno de ellos es el músico británico y exlíder de la legendaria banda "Pink Floyd", Roger Waters, quien en una reciente entrevista arremetió contra el judaísmo y aseguró que el gobierno Israel "inventa historias" sobre los sucesos ocurridos el pasado 7 de octubre por parte del grupo Hamas.

El cantante decidió retomar las teorías conspirativas que retoman la idea de que el gobierno de Benjamin Netanyahu, tenía conocimiento de lo que iba a suceder en aquel festival de música en medio de un conflicto que no solamente lleva años, también incluye diferencias geopolíticas y religiosas.

"¿Cómo demonios no sabían los israelíes que iban a saber? Todavía no estoy un poco en la madriguera del conejo, es decir, a caso no escucharon los más de 11 estallidos en los campos. Hay algo muy sospechoso en eso", declaró Waters en entrevista con el periodista Glenn Greenwald.

Waters aún no sabe si Hamas fue el responsable de la matanza

El músico de 80 años siempre ha sido reconocido por su postura política. Como olvidar aquella ocasión que se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México y lanzó un mensaje para el entonces presidente Enrique Peña Nieto, exigiendo justicia para los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy la historia no fue distinta, el autor de "Another Brick in the Wall" dijo no saber si "Hamas" fue el responsable de la matanza.

"¿Estaban justificados a que se resistieran a la ocupación? Si. Están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde 1967", compartió

El cantante no ha legitimado los actos de violencia que perpetró el grupo de "Hamas" aquel 7 de octubre en el Festival de Música Electrónica. En su lugar mencionó la muerte de militares de Israel, por lo que él asegura que no lo consideraría como un crimen de guerra.

Israel "inventa historias" asegura exlíder de Pink Floyd

Waters arremetió contra la comunidad judía, argumentando que "son personas que tienen derechos totalmente diferentes a los demás". Incluso cree plenamente que nunca se sabrá la verdad sobre lo que ocurrió aquel día durante el festival, a pesar de estar ante las vistas del mundo entero.

Sostiene que Israel "inventa historias" sobre los hechos violentos que han sucedido en los últimos días, principalmente a la decapitación de bebés. Las palabras seguirán circulando y la música de Waters permanecerá. También en los últimos años, el cantante ha sido criticado por su postura en el conflicto Rusia-Ucrania, justificando la posición de Vladimir Putin.