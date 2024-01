Nina Rubín celebró sus 17 años con una fiesta en la que reunió a Andrea Legarreta y Erik Rubín: FOTOS

Nina Rubín cumplió 17 años y como era de esperarse, Andrea Legarreta y Erik Rubín lo celebraron con una fiesta en la que la joven estuvo rodeada de sus seres queridos. Además, ambos artistas colocaron un mensaje conmovedor en sus redes sociales, en los que felicitaban a su hija y le demostraban lo orgullosos que están de ella.

Este 5 de enero, Nina recibió varios mensajes de felicitación por su cumpleaños. Fans, amigos y familiares ocuparon plataformas como Instagram para celebrar el natalicio de la hija de la conductora de Hoy y el ex Timbiriche. Por su parte, la ex pareja también ocupó dicha red social de Meta para conmemorar esta fecha tan especial y al mismo tiempo compartieron algunas fotos de la pequeña fiesta que le organizaron.

Nina Rubín nació el 5 de enero 2007 IG @andrealegarreta

Andrea Legarreta felicita a su hija Nina Rubín

La conductora del matutino de Televisa, colocó en la plataforma de Meta un largo mensaje en el que felicitó a su hija menor. "Ya 17!! Mi bebé!! Mi amada Nina!!! Soy tan feliz de ser mamá de un ser TAN hermoso en todos sentidos como tú… Eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida!! Mágica y dulce Nina", colocó la también actriz, quien enlistó las virtudes de la joven, que ha seguido sus pasos en el espectáculo.

"Le pido a Dios te proteja por toda la eternidad!! Que la maldad del mundo no te toque… Que aunque la vida no es color de rosa, tengas más días felices que los no tan buenos… Jamás permitas que NADIE te haga dudar de lo valiosa que eres!! (...) Somos equipo, no lo olvides!! Amo ser tu mamá!! Soy muy feliz de ser tu mamá!! Que no se te olvide NUNCA!! Soy la más orgullosa de ti!! Feliz cumpleaños amor precioso!!", es parte de lo que escribió Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta coloca un sentimental mensaje para festejar a Nina Rubín IG @andrealegarreta

Erik Rubín celebra el cumpleaños de Nina

Asimismo, Erik Rubín, quien a pesar de estar separado de la conductora estuvo en la fiesta de su hija, también colocó una tierna publicación para conmemorar los 17 años de edad de Nina. "17 años, mi señorita, mi dancing queen, una de las personas más maravillosas que conozco. y a una que en verdad que le sobran cualidades, y no lo digo por ser tu papá, todos los que te conocen bien lo dicen".

"Que este año sea de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucho gozo, a gozar hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo profundamente", concluyó su mensaje el cantante de "Cuando mueres por alguien", quien se mostró orgulloso de la persona en la que se está convirtiendo su hija menor.