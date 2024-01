Conductores de “Hoy” se visten de luto tras la muerte de un ser querido: “descansa en paz”

Todavía no ha pasado ni una semana del inicio del 2024 y los conductores de “Hoy” ya se vistieron de luto, en especial, Arath de la Torre y su media hermana, Paty Villanueva pues ambos colaboradores del matutino de Televisa anunciaron a través de sus redes sociales que su abuelita perdió la vida a los 93 años de edad, por lo que como era de esperarse, dicha pérdida los tiene afectados.

Fue durante la noche del pasado miércoles 3 de enero cuando Paty Villanueva anunció el fallecimiento de su abuela a través de sus redes sociales y para ello difundió una serie de fotografías en la que aparecía con la adulta mayor, cuyo nombre se desconoce, además, la joven actriz y conductora aprovechó y le dedicó unas emotivas palabras a la matriarca de su familia.

Paty Villanueva fue la primera en confirmar el fallecimiento de su abuela. Foto: IG: villanuevapaty

“Descansa en paz Abuuuuu”, inició Paty Villanueva y en otro post fue más emotiva y escribió “Gracias por cuidarme de chiquita y por darme a la mejor persona del mundo”, fue el texto que escribió la colaboradora de “Hoy”, quien se hace cargo de la sección “El Rol de “Hoy”.

Arath de la Torre despide a su abuelita con emotivo mensaje

Por su parte, Arath de la Torre espero unas horas más y la mañana del jueves 4 de enero difundió un video en el que aparecía la fallecida abuelita del también actor y comediante jugando con los tres hijos del actor, Gala, Luca y Lía, además, tal como lo hizo su hermana, el querido conductor de “Hoy” le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su abuela.

“Gracias por regalarnos este momento tan hermoso abu, descansa en paz”, escribió el entrañable compañero de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Cabe mencionar que, ante tales publicaciones de los conductores de “Hoy” comenzaron a recibir cientos de mansajes de solidaridad y apoyo ante este complicado momento.

Así despidió Arath de la Torre a su abuela. Foto: IG: arathdelatorre

Cabe mencionar que, ni Arath de la Torre ni Paty Villanueva dieron a conocer cuál fue la causa de muerte de su abuelita, quien como se dijo antes, tenía 93 años de edad, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando alguno de los conductores de “Hoy” pueda ampliar la información al respecto.

En 2024 crecerá la familia de “Hoy”

Fue el pasado 25 de diciembre, cuando Arath de la Torre sorprendió a sus compañeros de “Hoy” al revelar que en 2024 crecería la familia del exitoso matutino pues dio a conocer que su hermana, Paty Villanueva, se encuentra embarazada y aunque no ofreció muchos detalles al respecto señaló que sería en este año cuando le den la bienvenida a su nuevo sobrino, no obstante, la actriz y conductora todavía no ha emitido información sobre su próxima maternidad.

La familia de "Hoy" crecerá todavía más en 2024. Foto: arathdelatorre

Por otra parte, Galilea Montijo también confirmó que está buscando ser madre a sus 50 años de edad, no obstante, para esto está analizando diversas opciones como la adopción o la maternidad subrogada, asimismo, detalló que le gustaría ser madre de una niña.