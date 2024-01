Poncho De Nigris asegura que Sergio Mayer no tiene trabajo y no haría negocios con él: "se marea con el dinero"

Poncho De Nigris reaccionó a los comentarios de Sergio Mayer después de que despotricara en contra de él. El ex integrante de La Casa de los Famosos México, hizo un en vivo en sus redes sociales en el cual indicó que su ex compañero actualmente no tiene trabajo y reveló las razones por las que ha advertido sobre hacer negocios con él, ya que resaltó que "se marea con el dinero".

Durante una transmisión en sus plataformas digitales, Poncho De Nigris habló sobre la reciente polémica que se desató al confirmar que le recomendó a Wendy Guevara que no le firmara ningún documento a Sergio Mayer. El conductor regiomontano explicó que esta situación ya la sabía el ex lider de "Solo para mujeres", por lo que se dijo sorprendido con su reacción.

A pesar de los comentarios que su ex compañero hizo en su contra, Poncho aclaró que aún lo considera un amigo, sin embargo, admitió que lo desconcierta la actitud que ha tomado, la cual justificó debido a que, según él, no tiene trabajo a pesar del éxito que tuvieron todos los integrantes del "Team Infierno".

"Yo no tengo nada malo que decir de él, simplemente quiero que le vaya muy bien. Pero creo que ahorita está un poco sacado de onda porque ahorita no tiene proyectos, es eso, y todos tenemos mucho trabajo. Siento que podría ser eso", comentó la celebridad regiomontana.

Poncho de Nigris asegura que todos tienen trabajo menos Sergio Mayer IG @sergiomayerb

Poncho de Nigris confiesa por qué no confía en Sergio Mayer

El conductor y actor, de 47 años, dio a conocer los motivos por los que no confía en Sergio Mayer. De Nigris indicó que durante la última semana en La Casa de los Famosos México, el también político intentó pelearse con él y exponerlo ante la gente con el tema de "Solo para mujeres", pues según el actor le robó el concepto para replicarlo con otras celebridades.

Asimismo, aseguró que no haría ningún negocio con el también empresario, ya que no tiene la capacidad de manejar montos grandes de dinero.

"Me quiso empinar, y eso lo considero como un acto de traición. Ya no fue lo mismo. Yo no tengo nada en contra de él, simplemente no me gustaría tener nada que ver en cuestiones de dinero, porque con el dinero no tiene la capacidad de manejar montos grandes, y se puede marear con el dinero. No se si sea porque no tiene trabajo. Lo considero un amigo pero no haría negocio con él", destacó.