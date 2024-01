Issabela Camil defiende a Sergio Mayer y llama "malagradecida" Wendy Guevara

Sergio Mayer se encuentra en el ojo del huracán después de que Wendy Guevara revelara que quiso aprovecharse de su fama y ganancias después de que ganó La Casa de los Famosos México. Sin embargo, ahora su esposa Issabela Camil salió en defensa del cantante y actor, pues aseguró que solo la hizo ganar dinero y tachó a la influencer de "malagradecida" tras el apoyo que le brindó.

La actriz se presentó recientemente en un evento en el que pudo hablar con la prensa sobre la polémica que está enfrentando su marido. La celebridad salió en defensa de su esposo después de que Wendy Guevara declarara que el ex integrante de "Garibaldi" le quiso hacer firmar unos contratos y que también la trató mal cuando se presentó en su oficina, lo que desató muchos comentarios negativos en contra de Mayer.

Issabela Camil asegura que Wendy Guevara es malagradecida

Camil, de 54 años, resaltó que Sergio Mayer es un empresario que tiene mucha experiencia en la industria, así que lo único que hizo fue ayudarla, por lo que le consiguió varios contratos importantes y bien pagados. “Lo único que hizo es hacerle ganar dinero, entonces un poco mal agradecido eso. Me parece un poco delicado, pero no sé, no la conozco (a Wendy Guevara), no me he sentado a platicar con ella y no sé cómo es”, dijo

Issabela Camil también apuntó que no hay pruebas de que Mayer haya abusado o se haya aprovechado de la ayuda que le dio a integrante de "Las Perdidas" después de que ganó el reality show. La actriz también dijo que su esposo ganó algo de las campañas que consiguió para Wendy Guevara, las cuales aún siguen activas.

Issabela Camil asegura que Sergio Mayer le consiguió contratos a Wendy Guevara IG @ponchodenigris

“Mi marido es empresario y, pues obviamente tiene que ganar algo, lo que llevas a la mesa. Todo esto salió de repente, ¿por qué no dijo antes lo que no le gustó?”, cuestionó Issabela, quien puso en duda las declaraciones de Wendy, quien desde hace algunos días está dándole réplica al ex líder de "Solo para mujeres".

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre las declaraciones de Wendy Guevara?

En tanto, Sergio Mayer negó que las cosas hayan pasado como Wendy Guevara las contó. El actor confirmó que si le ofreció apoyo, pero que ella estaba consiente de lo que estaba firmando. Por su parte, la integrante de "Las Perdidas" ha dejado ver en sus transmisiones en vivo que quiere dejar atrás su pleito con su ex compañero del "Team Infierno".