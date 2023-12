Wendy Guevara revela que Sergio Mayer habría intentado quitarle los derechos por su imagen

Aunque todo apuntaba a una buena amistad entre Wendy Guevara y el Team Infierno tras su participación en “La Casa de los Famosos México”, las recientes declaraciones de Sergio Mayer demuestran lo contrario. Luego de que el cantante asegurara que sí cobra a nombre de la influencer por contratos que tienen, ella respondió revelando que él habría tratado de engañarla para quitarle los derechos por su imagen.

Sergio Mayer admite cobrar a nombre de Wendy Guevara

En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, el ex Garibaldi dijo tener contratos con Wendy Guevara por los que recibe dinero y admitió que ella podría no estar enterada. El cantante detalló que se trata de dos contratas que él le consiguió en los que la integrante de “Las Perdidas” firmó una carta de cesión de derechos.

Sergio Mayer habría intentado quitarle los derechos de su imagen a Wendy Guevara. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe. Yo veo las cosas con sus abogados. Wendy se dedica a estar trabajando, a estar arriba de los escenarios y yo creo que no sabe lo que declara porque las cartas me las firmó”, detalló.

Wendy Guevara responde

Durante un live en su cuenta de TikTok, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” aclaró que sí firmó dos contratos con Sergio Mayer que sus abogados aprobaron, pero exigió otro que se negó a firmar. En una entrevista con Adrián Marcelo fue donde reveló que el cantante habría intentado quitarle los derechos por su imagen y este sería el trato al que no accedió.

“Me ha aventado un papel que dice ‘cedo mis derechos de cobranza’ y de no sé qué. Le dije: ‘¿Por qué me estás dando este papel?’ Ya van dos veces que me avienta ese papel. No, ni loca”, dijo en aquel momento.