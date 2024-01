Kim Kardashian se sincera sobre la afección que está dañando su piel y le deja dolorosas marcas

Kim Kardashian se ha convertido en un icono de la moda y no teme en compartir los complicados tratamientos a los que se ha sometido para conservar su belleza, pero esta vez se sinceró con sus seguidores al revelar más sobre la enfermedad que está dañando su piel. La empresaria, de 43 años, externó su frustración debido a un reciente brote en su pierna que le provoca dolorosas marcas rojas.

Kim Kardashian tiene dolorosa afección en la piel

La modelo y socialité generó gran impacto a sus seguidores en Instagram por las imágenes que compartió a través de sus historias, pues en ellas muestra la marca que le provocó la psoriasis en la pierna y relató que ha intentado todo tipo de remedios para retirarla pero no ha tenido éxito como en ocasiones anteriores, cuando cambios en su dieta fueron el detonante de un brote.

Kim Kardashian muestra cómo la psoriasis ha afectado su piel. Foto: IG @kimkardashian

“Que loca es mi psoriasis en este momento, muchachos. Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo, esto es una locura. Ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y todo el muslo, sólo sé que es hora de resolver esto”, dijo la modelo que bromeó al mencionar que la marca tiene forma de corazón a propósito del Día de San Valentín.

¿Qué es la psoriasis?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la psoriasis “es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel” y quienes la padecen pueden presentar “parches gruesos, rojos y bien definidos de piel y escamas de color blanco plateado”.

Sobre las causas, señalan que se trata de una afección común que cualquier persona puede tener, aunque suele comenzar entre los 15 y 35 años de edad o a medida que las personas envejecen. No es contagiosa y entre los factores que la provocan destacan las infecciones bacterianas o virales; aire seco o piel seca; lesión en la piel como cortaduras o quemaduras; estrés, muy poca luz solar o demasiada luz solar.