Michelle Renaud revela cuántos meses de embarazo tiene tras ocultarlo: "lo que quería era un bebé"

Michelle Renaud rompió el silencio después de confirmar que está embarazada de Matías Novoa, pues recientemente tuvo un encuentro con la prensa a la que le dio más detalles sobre la llegada de su próximo bebé. La actriz compartió cuántos meses tiene, cómo ha tomado la noticia su esposo y los motivos que la llevaron a ocultar su estado de gestación.

Después de que se especulara que la protagonista de telenovelas estaba embarazada de Novoa y que de hecho se armara toda una polémica tras negarlo en repetidas ocasiones, la actriz, de 35 años, confirmó en sus redes sociales que está esperando a su segundo hijo, el cual es el primero junto a su actual pareja.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Michelle Renaud?

Este lunes, Michelle Renaud se encontró con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde ésta vez decidió atenderlos y dar sus declaraciones de forma tranquila. Los reporteros le preguntaron si estaba terminando las primeras semanas de su embarazo, a lo que la actriz indicó que no, que estaba casi empezando el quinto mes.

"Ya creo que tengo 5 meses", destacó la protagonista de "Quererlo todo", quien destacó que aún no sabe el sexo del bebé, pero aseguró que esto no importa, pues son más sus deseos de ser mamá otra vez: "Lo que la vida mande, yo lo que quería era un bebé".

Michelle Renaud Y Matías Novoa siempre quisieron ser padres IG @matlechat

Asimismo, la actriz recordó que tanto Matías Novoa como ella estaban buscando ser padres nuevamente, pues hay que resaltar que ambos tienen hijos con otras parejas, Michelle es madre de Marcelo, y el histrión chileno es papá de Axel. "Lo hemos buscado mucho. Creo que de la entrevista uno que les dimos, les dijimos que estaba en nuestros planes. Fue muy emocionante y muy emotivos (enterarnos)".

¿Por qué Michelle Renaud negó su embarazo de Matías Novoa?

Tras las críticas que se desataron por ocultar su embarazo por tanto tiempo y negarlo ante la prensa, Michelle Renaud explicó que hay que esperar las indicaciones del doctor.

"Para dar una noticia de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los 3 meses, hay que ver cómo decírselo a la familia, cuando la familia está lejos es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros. Y por eso les decía 'no, ahorita no'", mencionó la actriz, quien se mostró feliz tras revelar que será madre por segunda vez.