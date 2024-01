Danilo Carrera habla de la boda de su ex Michelle Renaud, reacciona a su supuesto embarazo

El galán de televisión, Danilo Carrera se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de ser cuestionado sobre la boda de su exnovia, Michelle Renaud con Matías Novoa, uno de los eventos más espectaculares a finales del año pasado.

Fue en un breve encuentro con la prensa donde el galán de televisión tuvo su primera reacción sobre la boda de la protagonista de "RBD" con quien hace unos años tuvo un intenso romance que llegó a ser considerado uno de los más queridos en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

En su canal de YouTube el experto en temas de la farándula, Edén Dorantes compartió una entrevista con Danilo Carrera, quien habló de sus proyectos profesionales para este 2024 e inevitablemente fue cuestionado por la boda de su ex, Michelle Renaud con Matías Novoa.

Al hablar de su vida privada el protagonista de telenovelas como "El amor invencible", "Quererlo todo" y "Contigo sí" dijo que actualmente se encuentra soltero, pero feliz. Segundos después le preguntaron por la boda de su expareja sentimental.

Sin guardarse nada Danilo Carrera confesó que no lo invitaron a la boda de Michelle Renaud con Matías Novoa. El actor nacido en Ecuador les deseó lo mejor en su nueva faceta y que tengan mucha paz durante todo su matrimonio.

"No me invitaron, no sé, pero les deseo lo mejor, mucha paz", contó.