Tekashi 6ix9ine confirma su ruptura con Yailin "La Más Viral" tras acusaciones de violencia, ella le responde

Lo que comenzó como uno de los romances favoritos de la industria entre Tekashi 6ix9ine y Yailin “La Más Viral” llegó a su fin este miércoles 3 de diciembre en medio de una intensa polémica y acusaciones por violencia. El rapero confirmó la ruptura y señaló los celos de la cantante como el motivo principal por el que habría tomado la decisión, algo ante lo que ella no se quedó callada y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Tekashi 6ix9ine confirma ruptura

El cantante compartió un mensaje a través de sus historias en Instagram donde confirma el fin de su relación con la intérprete de “Chivirika”, esto luego de que en diciembre pasado la cantante fuera detenida y acusada de presunta agresión física a su entonces pareja. Una vez más 6ix9ine compartió una serie de videos con los que exhibe a Yailin mientras le reclama de la supuesta infidelidad con una de sus amigas.

Tekashi confirma su ruptura con Yailin "La Más Viral". Foto: IG @6ix9ine

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades. Nunca pude entender… La Yai necesita ayuda psicológica, terapia”, escribió Tekashi antes de compartir los clips en los que supuestamente la cantante estalló en celos.

Yailin “La Más Viral” responde

La ex de Anuel AA no se quedó callada ante los mensajes de Tekashi en los que confirma su ruptura y asegura que la cantante necesita acudir a terapia, por lo que en Instagram también dejó ver que habría sido ella quien tomó la decisión de finalizar su romance: “Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos”.

“Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita”, finalizó.