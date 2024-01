LCDLF 4: Estas son las polémicas celebridades que tomarían el lugar de Frida Sofía y Genesis Aleska

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” está a días de comenzar y la polémica ya es parte del programa, esto por los problemas que dos de sus participantes han tenido con las autoridades en México y Estados Unidos. Se trata de Frida Sofía y la modelo Genesis Aleska, quienes quedaron fuera del reality show y los rumores sobre las celebridades que las reemplazarían son cada vez más fuertes.

Frida Sofía y Genesis Aleska fuera de LCDLF 4

Aunque la hija de Alejandra Guzmán apareció en los videos para promocionar “La Casa de los Famosos 4”, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que la modelo canceló su participación debido a que no habría logrado llegar a un acuerdo con las autoridades migratoria en Estado Unidos, donde enfrenta procesos legales.

Frida Sofía canceló su participación en LCDLF 4. Foto: IG @ifridag

“Frida no puede venir a México por su situación migratoria. Ella es mexicana, pero tiene la nacionalidad americana y me han dicho que tiene demandas, porque se peleó con una vecina. En otra ocasión la cacharon manejando en estado de ebriedad. Tiene problemas con la ley. Por eso no puede venir”, dijo el también conductor en su canal de YouTube.

Por otra parte, la modelo venezolana Genesis Aleska fue detenida este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acusada del presunto robo de relojes de alta gama que pretendía vender en Estados Unidos. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, la exnovia del reguetonero Nicky Jam fue liberada pero estaría en riesgo su participación en el reality show.

Genesis Aleska fue detenida en la CDMX por presunto robo. Foto: IG @aleskagenesis

¿Quién reemplazaría a las modelos?

En medio de la controversia que se generó por los participantes de la nueva temporada en LCDLF 4, se reveló que Ninel Conde y Christian Estrada se habrían negado a ser parte de las celebridades invitadas debido a la enemistad que existe entre ellos y Frida Sofía. Además, la cantante habría negociado que su expareja no figurara en esta ocasión logrando que esto ocurriera.

Ante la situación que atraviesa Frida Sofía y Genesis Aleska, los rumores de que el “Bombón asesino” y Christian Aranda tomarían sus lugares son cada vez más fuertes y se sumarían a otros famosos como Lupillo Rivera, Gregorio Pernía, Fernando Lozada, Alana Lliteras, “La Divaza”, Alfredo Adame y Ariadna Gutiérrez. Sin embargo, aún no se tiene ninguna respuesta oficial.