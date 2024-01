¿Por qué detuvieron a la modelo Aleska Génesis en el Aeropuerto de la CDMX?

Aleska Génesis, famosa modelo internacional de origen venezolano, habría sido detenida por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una denuncia de robo en su contra.

A través de medios locales se ha informado que la modelo viajó al país consciente de que hay denuncias de robo en su contra, y de que al momento de pisar la entrada al país, la detendrían y presentarían ante las autoridades correspondientes, quienes realizarán una audiencia inicial.

Detienen a la modelo Génesis Aleska en el AICM, ¿de qué se le acusa?

Fue detenida durante la madrugada del sábado. Crédito: Instagram oficial

Aunque no se ha dado a conocer el nombre de quien la acusa, se ha mencionado que se trata de un empresario, quien decidió emprender una denuncia por supuesto robo de relojes de lujo con valor de casi 10 millones de pesos; tanto la modelo como su defensa, aseguran que se trata de algo completamente falso.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Fiscalía capitalina confirmó la detención de la modelo. Aseguraron que detectives la identificaron por la orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de robo en pandilla, y procedieron a detenerla.

¿Quién es Génesis Aleska, modelo y empresaria detenida en el AICM?

Se trata de una reconocida modelo internacional nacida en Maracaibo, Venezuela el 4 de agosto de 1990, tiene 33 años de edad. Saltó a la fama en el año 2013 tras ganar el concurso Sambil Models, y era una de las favoritas para representar a Venezuela en Miss Universo, pero no pudo participar en el concurso local.

A lo largo de su carrera ha modelado para grandes marcas y diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Alejandro Fajardo, Georgia Reyes, entre otros, e incluso ha desfilado en la New York Fashion Week o la Miami Swin Week; sin embargo, su negocio, un emprendimiento, actual es dentro de la casa de perfumes Mala by Aleska Génesis, además de ser la responsable tras la marca de trajes de baño Sense of G.

La acusan de robo en pandilla. Crédito: Instagram

Los recientes rumores la colocaban dentro de la Casa de los Famosos producida por Telemundo. Hasta el momento ya están confirmados Alana literas, Alfredo Adame, La Bebeshita, Lupillo Rivera, entre otros. Sin embargo, su nombre no ha sido confirmado todavía.