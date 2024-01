¿Quién es Aleska Génesis, modelo y ex novia Nicky Jam, detenida en México por presunto robo?

La modelo e influencer venezolana Aleska Génesis fue detenida detenida este sábado en la Ciudad de México, según informó el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de X, antes Twitter. La noticia no pasó desapercibida por el presunto delito de robo de relojes, sino también por la relación que la mujer tiene con el mundo del espectáculo, pues es la ex novia de celebridades como Nicky Jam y Maluma.

Detienen a la modelo Aleska Génesis, acusada de robo

Según los primeros reportes, la modelo fue detenida y encarcelada, luego de que agentes de la Policía de Investigación de la CDMX la sorprendieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Por el momento se le acusa de presuntamente haber robado tres relojes de lujo valuados en 10 millones de pesos; asimismo, el periodista indicó que Aleska Génesis Castellanos intentaría "venderlos en Miami".

Sigue leyendo:

Reportan detención de la modelo Aleska Génesis, ex novia de Maluma, en el AICM

¿Por qué detuvieron a la modelo Aleska Génesis en el Aeropuerto de la CDMX?

En Instagram acumula más de 5 millones de seguidores. (Foto: IG @aleskagenesis)

El hecho causó revuelo en el mundo del entretenimiento, ya que no sólo es una reconocida modelo, sino también una influencer que tan sólo en Instagram acumula 5.6 millones de seguidores. En la foto compartida en redes se observa a la joven de cabello rubio abordo de una patrulla tras ser detenida y aunque las autoridades no han compartido ningún comunicado, Jiménez explicó que fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¿Quién es Aleska Génesis Castellanos?

Tras su detención este fin de semana, su nombre se volvió tendencia en redes sociales, ya que su trabajo la mantenía muy cercana al mundo del espectáculo. Además de haber tenido un pasado amoroso con Nicky Jam y Maluma, a Aleska Génesis Castellanos se le conoce por su trabajo como modelo, influencer y empresaria.

Aleska Génesis Castellanos nació en Maracaibo el 4 de agosto de 1990, por lo que actualmente tiene 33 años. Hasta antes de este incidente en México, ella había forjado su carrera como modelo hasta el punto de desfilar para firmas de moda de renombre como Ágatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona y Nidal Nouaihed, tan solo por mencionar algunas.

Famosos como Manuel Turizo la siguen en Instagram. (Foto: IG @aleskagenesis)

Su belleza también la llevó a ser popular en su país y ni hablar de cuando en el 2016 se robó toda la atención tras ser secuestrada, un hecho que le impidió presentarse en Miss Venezuela. En lo que respecta a su paso como empresaria no se pueden ignorar Mala by Aleska Génesis y Sense of G, con una colección de trajes de baño.

Entre los videos musicales en los que ha participado destacan:

Sin novia”, Nicky Jam

“La Chama”, Mau y Ricky, Micro TDH

“La Nota”, Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers

“Los Dioses”, Ozuna y Anuel

“Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra, Mau y Ricky

“Ojitos”, Farruko, Sixto Rein

“Ay Amor”, Renny, René, Joey Montana

Hasta el momento sus seguidores no le han dejado comentarios relacionados a la detención. (Foto: IG @aleskagenesis)

Aleska Génesis fue novia de Nicky Jam, Maluma y James Rodríguez

Además de todo lo anterior, que le ha abierto paso a la fama, es importante mencionar que sus relaciones también la llevaron a formar parte del espectáculo a nivel internacional, pues fue novia de los cantantes Nicky Jam y Maluma, así como del futbolista colombiano James Rodríguez.

Uno de sus escándalos amorosos más recordados es el que tuvo con el empresario Miguel Mawad, a quien acusó de violencia de género, una experiencia que incluso la llevó a hablar públicamente sobre este tipo de violencia.