Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita” realizó una fiesta para despedirse de sus amistades y atender a los medios de comunicación previo a participar en “La Casa de los Famosos” y como era de esperarse, la exparticipante de “Enamorándonos” fue cuestionada sobre sus futuros compañeros y lo que más llamó la atención fue que desde ya despreció a Lupillo Rivera en caso de que “El Toro del Corrido” intente conquistarla.

Como se dijo antes, estas declaraciones de “La Bebeshita” fueron vertidas durante un encuentro que sostuvo con la prensa y debido a que Lupillo Rivera fue el primer participante en ser confirmado para “La Casa de los Famosos”, la cuestionaron sobre lo que pensaba del hermano de Jenni Rivera y sobre la posibilidad de que intente conquistarla una vez iniciado el reality.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos: confirman por error a Frida Sofía, video se vuelve viral

Lupillo Rivera es tundido en redes tras compartir foto al estilo de Belinda: "ya siéntese señor"

La Bebeshita desprecia a Lupillo Rivera previo a entrar a “La Casa de los Famosos”

“Cero mi tipo, fíjate que Lupillo no, yo me quedo con los colágenos, cero mi tipo, cero Lupillo, sí se me hace como ojo alegre, la verdad, no me da asquito, porque tampoco voy a hablar de él porque qué tal si me daño en un futuro, pero siento que está muy grande para mí, solo como mi amiguito y hasta si te quieres tatuar pues tatúate, pero no más. La verdad es que yo lo veo y digo ¡aaagghhh!, no, no es cierto”, fueron las palabras de “La Bebeshita”, quien reiteró que su último comentario fue solo una broma.

Cabe mencionar que, la exparticipante de “MasterChef Celebrity México” también señaló que aprovechará la polémica de Lupillo Rivera y Belinda para generar controversia y a la vez divertirse un poco pues señaló que una vez que comience la competencia en “La Casa de los Famosos” le pedirá al “Toro del corrido” que le cuente la historia del enorme tatuaje que tiene en su brazo, en el cual, se había plasmado la imagen de “La Princesa del Pop Latino” pero en cuanto acabó su romance lo ocultó con un blackout.

La Bebeshita no pretende buscar romance en La Casa de los Famosos. Foto: IG: bebeshitadany

“La Bebeshita” podría formar una alianza con Frida Sofía

Al ser cuestionada por otros participantes de “La Casa de los Famosos”, Daniela Alexis Barceló Trillo sorprendió al revelar que desde hace varios años sostiene una relación virtual con Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, y confesó que podría sacarle jugo a esta relación pues ya que está dispuesta a formar una alianza con la intención de llegar lo más lejos en la competencia.

Por otra parte, "La Bebeshita" también señaló que intentará relacionarse lo menos que se pueda con Alfredo Adame, sin embargo, advirtió que está dispuesta a ponerle un alto al autonombrado “Golden Boy” si lo sorprende tratando mal a alguna de sus compañeras o hablando mal de su ex, Magaly Chávez, con quien la exconductora de “Venga la Alegría” sostiene una cercana relación.

La Bebeshita podría hacer una alianza con Frida Sofía en LCDLF. Foto: IG: bebeshitadany

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos” dará inicio el próximo martes 23 de enero en punto de las 19:00 horas y se podrá seguir la transmisión a través de la señal de Telemundo.