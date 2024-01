Los signos zodiacales que tendrán una nueva OFERTA de trabajo HOY 19 de enero, según Nana Calistar

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones y para todos aquellos que desean saber qué les deparará el destino, la vidente tiene para sus seguidores sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 19 de enero con el pie derecho y los tan esperados consejos a todos los signos zodiacales: sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

3 signos tendrán suerte con su nuevo empleoFoto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto.

Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida.

Prepárate para brillar en el ámbito profesional. Tu experiencia y habilidades están a punto de robarse el show. Puede que te encuentres ante la oportunidad de demostrar lo mucho que has aprendido a lo largo de tu carrera.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas.

Semana muy intensa pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho o hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres.

La claridad mental es tu virtud hoy, así que no subestimes esa mente fría tuya. Es la clave para enfrentar cualquier cosa que se cruce en tu camino.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar.

Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona.

Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Hoy el trabajo parece una montaña difícil escalar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar.

Nuevos planes en mente y posibilidad de un viaje, ten cuidado con querer cambiar la forma de ser de las personas que te rodean, aprende a respetar su forma de vivir, mejor atiende tu vida pues la has descuidado por atender cuestiones que no te benefician en nada.

Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte.

Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas.

En el trabajo, en casa o en cualquier lugar, busca crear un ambiente cordial. Si alguien intenta arrastrarte a una pelea, hazte la loca y verás cómo te sentirás mucho mejor emocionalmente.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, amor del pasado se hará presente pero sabrás evitarlo. Persona de tez morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia.

Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida.

En el trabajo, déjate llevar por la corriente y verás cómo alcanzas tus metas sin perder la calma. No es necesario el caos para lograr grandes resultados.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cambio de planes de última hora, te enteras que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma pero saldrá adelante en poco días.

Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón.

No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco en tu pasado.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte.

Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja.

Si hoy te llega una propuesta de trabajo, no te dejes llevar solo por el brillo del dinero. Valora los aspectos prácticos: los horarios, si llegar al lugar de trabajo es complicado, un vistazo al ambiente laboral.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Deja de buscar a quien no te busca y de amar a quien no te ama y solo te da dolores de cabeza.

Por fin estás soltando amarras con el pasado, y eso es una gran noticia. Tu instinto de supervivencia llevaba tiempo susurrándote que te concentres en el presente,

Quitar de tu mente toda atadura a experiencias del pasado es como abrir una ventana nueva a oportunidades que ni siquiera sabías que estaban ahí.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no permitas que te manipulen y al final termines convirtiéndote en un títere de esas personas, aprende a tomar tus propias decisiones.

Días de mucha reflexión, fin de semana intensa de cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. Hoy se te presenta una oportunidad emocionante en el trabajo.

La energía cósmica favorece tu valentía. Ya sea proponiendo nuevas ideas, tomando la iniciativa en una reunión, o explorando una nueva área, despliega tu fuerza y conquista ese desafío laboral.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán mas fuerteque antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en la boca.

No confíes en quien solo te busca cuando necesita algo o te expondrás a que cuando menos acuerdes te traicione o te haga una burrada. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz.

Hoy es el día perfecto para reclamar lo que mereces en el trabajo. Si llevas tiempo pidiendo ese aumento, ¡es el momento de insistir! La situación económica se ve bien y, según las estrellas, tus ganancias van en ascenso.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no estás para perder el tiempo y vivir arrastras por personas que ni te valoran, al final pierdes mucho por nada.

No tengas miedo de cambios laborales, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Hoy puede que recibas una oferta de trabajo a través de un amigo.

En el ámbito sentimental, es el momento de darle un impulso a tu relación. Dedica tiempo diario a tu pareja y profundiza en las conversaciones.