Lizbeth Rodríguez le responde a Celia Lora, le manda un fuerte mensaje

Nuevamente el supuesto romance entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez se robó la atención de los medios de la farándula después de que la modelo concediera una entrevista en la que confesó que todo fue un invento de la influencer, por lo que en un momento llegó a sentirse acosada.

La tarde del miércoles 17 de enero distintos sitios especializados en temas del entretenimiento transmitieron la entrevista de Celia Lora en la que ventiló la mentira de Lizbeth Rodríguez. La modelo dijo que se arrepiente de que la situación se haya salido de control por las declaraciones de la creadora de contenido.

Después de que las declaraciones de Celia Lora se robaran todos los reflectores en la industria del entretenimiento, Lizbeth Rodríguez se hizo presente en redes sociales al compartir una historia con la que reaccionó a las controversiales declaraciones.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la exparticipante del reality show "La venganza de los ex" expresó su descontento por las contradicciones de Celia Lora. Su publicación inmediatamente se volvió viral y recibió cientos de reacciones entre los internautas.

Frente a todos Lizbeth Rodríguez, una de las creadoras de contenido más polémicas en el país, le mandó un mensaje a Celia Lora, quien en repetidas ocasiones dijo que no le gustaba dar de qué hablar ni la fama. La experta en exponer infieles dijo que al parecer eso cambió con la entrevista que concedió.

"No quiero ser tendencia, no me gusta la fama. Tres doritos después dando un montón de entrevistas. A veces la gente no se pone de acuerdo con lo que quiere. Me ca%&", dijo la creadora de contenido.