Celia Lora dice sentirse utilizada por Lizbeth Rodríguez tras inventar su romance: “Estoy harta de la gente así”

El supuesto romance entre Lizbeth Rodriguez y Celia Lora sigue dando de qué hablar, esta vez la modelo arremetió contra la influencer al revelar el acoso que sufrió y que la llevó a tomar acciones legales en su contra al involucrar a sus padres, los cantantes Alex y Chela Lora. La también estrella de OnlyFans indicó que, incluso, tuvo pesadillas por el constante hostigamiento de la creadora de contenido.

Celia Lora comenzó acciones legales contra Lizbeth Rodríguez

En un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube, Celia Lora no evitó ser cuestionada sobre el supuesto noviazgo que Lizbeth Rodriguez sostiene haber tenido con ella, por lo que no se contuvo al revelar que consideró tomar acciones legales luego de que comenzar a involucrar a sus padres, aunque más tarde lo detuvo debido a que esto le daría la publicidad que supuestamente la influencer quería.

Celia Lora consideró tomar acciones legales contra Lizbeth Rodríguez luego de que inventara su noviazgo. Foto: IG @lizbethrodriguezoficial

Me sentí muy utilizada, muy tonta de acercarle alguien así a mi familia (…) Le mandaron notificaciones, no quiso dar la cara. Le hablaron, no sé si cree que es broma porque para ella todo es broma, es chistoso y no sé si cree que está en su programa ese que todo es mentira, pero están hablando de mis papás (…) Tener el valor civil de aceptar que la ca**, no”, dijo.

Acosada por Lizbeth Rodríguez

La hija del cantante Alex Lora detalló que consideraba a Lizbeth Rodríguez su amiga, pero el constante acoso a través de redes sociales con publicanos en las que le dijo que llegarían al altar juntas aún cuando no existía un romance entre ellas, le hizo pensar lo contrario y comenzar a sentir temor.

“Tenía pesadillas con ella, que me la encontraba en la calle y me pedía fotos. Yo ya estaba hasta la mad**, cuando me empezó a mandar notificaciones de que había agarrado el ramo, boda, nos vamos a casar… esta loca (…) No creo que algún día ni la educación ni el valor civil, déjate yo, de pedirle perdón a mis papás”, detalló.