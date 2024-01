¿Quién es Antonio López "El Mimoso", cantante acusado de violencia en contra de su esposa?

Este lunes 15 de enero, María Elena Delfín, aún esposa de Luis Antonio López, mejor conocido como “El mimoso” lo denunció públicamente de haberla violentado física, psicológica y emocionalmente, además reveló que hay dos carpetas de investigación del caso, sin embargo, no ha recibido una respuesta de las autoridades.

Además Delfín, señaló como responsable a el ex vocalista de La Banda El Recodo si es que le llega a suceder algo, pues teme por su seguridad luego de haber hecho pública la situación de violencia que ha vivido durante los últimos meses a manos del Mimoso.

El nombre real de cantante como lo mencionamos al inicio de esta nota es Luis Antonio López, nacido en Concordia, Sinaloa México un 21 de noviembre de 1979 es un reconocido cantante de música regional mexicana.

Actualmente trabaja de la mano con la empresa de Eduin Caz, Music VIP en donde sigue con su carrera de solista, la cual comenzó en el año 2009 cuando decidió salir de la Banda El Recodo con quienes trabajó por más de una década.

Ingresó en 1998 a la banda El Recodo.

Y es que, “El mimoso” alcanzó su gran popularidad debido a su trabajo con “La Madre de todas las bandas” con quien grabó decenas de canciones y de discos además logró grandes éxitos, pues es considerado una de las mejores voces que han pasado por la historia de La Banda El Recodo.

Sin embargo, antes de cubrir el hueco que dejó Julio Preciado en El Recodo, “El mimoso” ya tenía una gran trayectoria en la música regional mexicana, pues formó parte de La Original Banda El Limón.

En 2007 “El mimoso” fue homenajeado en su pueblo, durante las fiestas patronales y la feria de San Sebastián, en dicho evento, el entonces vocalista de La Banda El Recodo fue reconocido por su carrera artística, a dicho homenaje asistió “la madre de todas las bandas”, quienes cumplieron el sueño de López que era que esta gran agrupación tocará en su pueblo natal.

Recibió un homenaje en 2007.

Luego de anunciar que seguiría su carrera en solitario, “El mimoso” se presentó en 2009 en el Carnaval de Mazatlán en donde interpretó el tema “Mi prisionera”.

A lo largo de su carrera como solista ha lanzado exitosos temas como “Típico, Clásico”, “En esta vida no se pudo”, "Tu mentira”, entre otras más, además en 2019 fue nominado a los Latin Grammy como mejor álbum de música banda por “25 años Vol. 1”.

Fue en 2013, cuando el nombre del cantante y ex vocalista de “La Banda El Recodo” estuvo impreso en muchos medios de comunicación, pues él estaba cantando en una fiesta privada cuando un hombre disfrazado de payaso entró a la celebración y asesinó a tiros a Francisco Arellano.

“El mimoso”, recordó durante su entrevista con Pepe Garza que cuando todo sucedió él estaba cantando y afortunadamente para él no vio nada, pues cuando el canta tiende a cerrar los ojos, y fue precisamente esto lo que le impidió darse cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que las autoridades tomaron a su favor.

Ante esto, “El mimoso”, recuerda que al escuchar las detonaciones pensó que se trataban de algún globo que había reventado, y él no entendía nada, solo veía a la gente correr y gritar, fue entonces que pensó en qué hacer.

Pero antes de correr el cantante recuerda con cierta gracias que su inocencia al no darse cuenta que es lo que estaba sucediendo pudo poner en riesgo su vida pues mientras todo el caos estaba frente a sus ojos, para él fue más importante dejar en una mesa el micrófono para que a éste no le pasara nada.

“truena eso y me doy cuenta que algo pasó y corrieron, el mariachi que me estaba acompañando corrió, me quedé así parado con el micrófono y dije yo: ‘¿aquí qué está pasando?’, entonces, cuando ví que todo mundo corrió, como que el instinto de supervivencia entonces yo también me puse a correr, pero no, yo agarré todavía, me fui a dejar el micrófono a dejarlo en un (mesa) así y ya después dije yo voy a correr pero yo no sabía lo que estaba pasando”, contó “El Mimoso”.