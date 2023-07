Luis Antonio López “El mimoso” habla de la vez que presenció el asesinato de un capo

Fue en octubre de 2013 cuando trascendió que un hombre vestido de payaso entró a una fiesta y ahí asesinó a Francisco Félix Arellano, el mayor de los famosos hermanos narcotraficantes, si bien, la víctima ya no se dedicaba a actividades ilícitas aún tenía enemigos que querían su cabeza.

Fue así como, un hombre vestido de payaso entró a la que sería la última celebración de cumpleaños de Francisco Arellano y lo asesinó frente a amigos y familiares, en el preciso momento del crimen estaba amenizando la fiesta el ex vocalista de La Banda El Recodo, Luis Antonio López “El Mimoso”, quien en una reciente entrevista dio detalles de lo que él vió y vivió en ese momento.

En entrevista con el empresario y experto en regional mexicano Pepe Garza, éste le cuestionó a “El mimoso” sobre cómo fue su experiencia al haber estado presente en el momento en que asesinaron al mayor de los hermanos Felix Arellano.

Ante esta pregunta, “El mimoso” no tuvo ningún problema en recordar lo que vivió aquel día, pues asegura que su inocencia no le permitió darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo.

Y es que, el ex vocalista de “La Banda El Recodo”, recuerda que cuando todo sucedió él estaba cantando y afortunadamente para él no vio nada, pues cuando el canta tiende a cerrar los ojos, y fue precisamente esto lo que le impidió darse cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que las autoridades tomaron a su favor.

Ante esto, “El mimoso”, recuerda que al escuchar las detonaciones pensó que se trataban de algún globo que había reventado, y él no entendía nada, solo veía a la gente correr y gritar, fue entonces que pensó en qué hacer.

Pero antes de correr el cantante recuerda con cierta gracias que su inocencia al no darse cuenta que es lo que estaba sucediendo pudo poner en riesgo su vida pues mientras todo el caos estaba frente a sus ojos, para él fue más importante dejar en una mesa el micrófono para que a éste no le pasara nada.

“truena eso y me doy cuenta que algo pasó y corrieron, el mariachi que me estaba acompañando corrió, me quedé así parado con el micrófono y dije yo: ‘¿aquí qué está pasando?’, entonces, cuando ví que todo mundo corrió, como que el instinto de supervivencia entonces yo también me puse a correr, pero no, yo agarré todavía, me fui a dejar el micrófono a dejarlo en un (mesa) así y ya después dije yo voy a correr pero yo no sabía lo que estaba pasando”, contó “El Mimoso”.