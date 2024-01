¡Logro desbloqueado! Elton John gana el Emmy y se suma a un selecto grupo

Hasta el 15 de enero, solo 18 personas habían alcanzado lo que se considera el logro más importante en el espectáculo de Estados Unidos: ganar en los Emmy, Grammy, Oscar y Tony por lo menos un premio. A ellos se unió Elton John.

Gracias al premio recibido por su especial “Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium”, el cantautor británico se sumó al selecto grupo que se le conoce como EGOT, que con su adición llega a 19 miembros.

"Sabíamos que esto iba a ser histórico porque iba a ser el último espectáculo de Elton en Norteamérica. No sabíamos que iba a ser histórico porque el hombre que creó la banda sonora de nuestras vidas iba a ganar un EGOT", señaló Ben Wilson, productor del espectáculo protagonizado por el autor de “Rocket Man”.

John, de 76 años de edad, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios debido a que se encuentra recuperándose de una operación de rodilla.

El premio fue presentado por las comediantes Amy Poehler y Tina Fey con un sketch en el que replicaban un noticiario, donde con sarcasmo presentaron a los cinco espectáculos televisivos nominados en la categoría.

“Creo que puedo hablar por Elton al decir que tiene que ser emocionante estar en esta terna”, señaló Poehler haciendo un juego de palabras en inglés que involucra el verbo tener y el nombre de su nueva categoría, el EGOT.

Un selecto grupo

Tras ganar en cuatro ocasiones el Grammy, un Oscar a la Mejor canción original por “Can you feel the love tonight”, de la banda sonora de “El Rey León”, un Tony por sus composiciones para el musical “Aída” y su reciente Emmy, Elton John se convirtió en el decimonoveno acreedor del EGOT.

“Es un honor ser reconocido por la Academia. Mi último concierto en el Dodger Stadium fue agridulce y una tarde que nunca olvidaré. Mi equipo en Rocket Entertainment, los talentosos Fulwell 73 y todos en Disney+ fueron más allá para crear esta producción mágica, no solo para mí diciendo adiós a Norteamérica, sino para mis fans en todo el mundo", señaló el compositor en un comunicado de prensa.

Su predecesora fue la actriz Viola Davis, quien en 2016 se convirtió en la segunda más reciente acreedora a este reconocimiento. Richard Rodgers fue el primero en entrar en esta categoría, al obtener esa categoría en 1962, con su triunfo por la narración televisiva de las memorias de Winston Churchill.

El caso de Rodgers, quien a lo largo de su carrera obtuvo nueve premios Tony, un Oscar, un Grammy y un Emmy, sumó a su palmarés la obtención de un Pulitzer, siendo una de las dos personas que han logrado este récord en la historia. El otro fue el compositor Marvin Hamlisch.