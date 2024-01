Arrancó el Award Season

Comenzó el 2024 y con el inicio de año arrancó oficialmente la temporada de premios, en la que el fenómeno Barbenheimer se enfrentará en todas y cada una de las ceremonias, pero ¿Cuál de las dos películas resultará ganadora? Pasen a leer.

No cabe duda que para quienes nos dedicamos a hablar y criticar el mundo del cine y las series televisivas, ésta es la mejor época. Son aproximadamente unos tres meses en los que estaremos debatiendo sobre todos estos proyectos que se estrenaron el año pasado (algunos de ellos apenas los veremos en México) y que estarán presentes en las diferentes premiaciones comenzando por los Globos de Oro que se llevaron a cabo el pasado fin de semana, los SAG awards, cuyos nominados se dieron a conocer esta semana, además de que este domingo conoceremos a los ganadores de los Critics Choice Awards y el lunes próximo veremos los Emmy, mientras que el 23 de enero sabremos quiénes son los nominados al Oscar 2024, que para mi, digan lo que digan, es el padre de todas las premiaciones y punto.

Me encantan las conversaciones que se siguen creando alrededor del fenómeno “Barbenheimer”, en donde muchas personas (incluidos varios colegas míos) disfrutan destrozar a la maravillosa Barbie de Greta Gerwig. En serio nunca lo he entendido. Cuando te dedicas a hablar del mundo del entretenimiento creo que debes tener un espectro amplio y alcanzar a ver cuando algo es de proporciones enormes. Eso es Barbie para mí. Independientemente de que conecté muchísimo con la historia, de que la fotografía de Rodrigo Prieto es fuera de serie, así como la dirección de arte, el vestuario, la música, las canciones y las actuaciones, el argumento es glorioso y la manera en la que Gerwig lo abordó me parece perfecta. Pero sobre todas las cosas, la cinta hizo lo que pocas en la vida: Generar conversaciones y debates sobre los roles de la mujer, el feminismo, el patriarcado y tantos temas que se tienen que hablar hoy en día. Por eso me encantó que al menos en ese aspecto, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reconociera en los Globos de Oro, el éxito de esta película en taquilla en esta nueva categoría que se inventaron en donde justo premian a las películas por lo que generaron en los cines. Obvio no me voy a detener a seguir defendiendo esta película que espero sea reconocida en las nominaciones al Oscar y no me la vayan a pelusear por todo el hate que provocó. Por lo pronto, el gremio de actores, ya le dio un voto de confianza importante a sus actores Margot Robbie y Ryan Gosling para la próxima entrega de los SAG Awards, que este año será histórica por el triunfo de la huelga.

Con respecto a Oppenheimer, puedo presumir haber sido de las primeras personas en el mundo en haber visto este peliculón en el formato en el que fue concebido, es decir IMAX en 70 milímetros. Esto ocurrió en julio del año pasado pues para hacer las entrevistas de este filme, los pocos periodistas que estábamos ahí fuimos citados en un cine de Nueva York, uno de los 30 en el mundo que cuenta con una sala especial con estas características, pues una de las innovaciones de Christopher Nolan con esta cinta es que mezcló escenas en IMAX a color, pero también en blanco y negro y además utilizó fotografía análoga. En pocas palabras, logró una locura de película que se merece todo lo bueno que le está pasando. Y pues sí desde antes de que se estrenara en cines, podíamos intuir que la película de Nolan sería una de las máximas candidatas para el Award Season, sino es que la gran favorita para llevarse absolutamente todos los premios. Para quienes se hayan perdido la oportunidad de ver esta gran película en la pantalla grande, aprovechando la temporada de premios, algunos cines seleccionados la reestrenarán en el formato más cercano al que fue concebida. Esto será a partir del 25 de enero y por ello los invito a que consulten las páginas de internet tanto de Cinemex como de Cinépolis para encontrar el cine de su preferencia.

Dicho lo anterior y sin conocer aún los nominados al Oscar, me voy a aventurar a decir que Oppenheimer será la máxima triunfadora en estos premios tan importantes. Al menos obtendrá dos de los reconocimientos más importantes: Director y Película. Podría apostar por la de actor para Cillian Murphy y actor de reparto para Robert Downey Jr. En cuanto a las categorías restantes la competencia estará muy dividida entre Barbie, para las categorías técnicas y Los Asesinos de la Luna y Pobres Criaturas en cuestión de guión original y adaptado. Esas son las cintas de las que más estaremos hablando en los próximos meses. Y por supuesto que en esta cuenta platicamos con los protagonistas de todas ellas y aquí las desmenuzaremos como se merecen. Nos leemos en la siguiente Permanencia Voluntaria.

