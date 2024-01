Anette Cuburu llega a Ventaneando y la tunden por su actitud contra Pedro Sola

Nuevamente la famosa conductora de televisión, Anette Cuburu se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de estar como invitada en el programa "Ventaneando" y supuestamente no saludar a Pedrito Sola, uno de los presentadores estrellas.

Durante la mañana del lunes 15 de enero la exconductora de "Venga La Alegría" anunció que estaría como invitada en el programa de espectáculos de TV Azteca para hablar de su nueva obra de teatro, sin imaginarse que se vería involucrada en una nueva controversia.

Anette Cuburu llega a Ventaneando y no saluda a Pedro Sola

Por medio de sus redes sociales el programa "Ventaneando" compartió un video que muestra la llegada de Anette Cuburu a su foro de televisión. En las imágenes vemos a la conductora saludar a todos los conductores excepto a Pedro Sola, titular de la transmisión.

En el video que desató polémica vemos a Anette Cuburu saludando a Mónica Castañeda, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta y Linet Puente. A pesar de que estaba presente en el encuentro en ningún momento se acercó a Pedrito Sola, lo que generó especulaciones de una mala relación.

Después de saludar a todo el elenco de "Ventaneando", excepto a Pedrito Sola, Anette Cuburu tomó asiento en el comedor para comenzar a platicar con los conductores. Lo anterior inmediatamente provocó especulaciones sobre si tenía una mala relación con el experto en temas de la farándula.

Como era de esperarse los seguidores de "Ventaneando" no pasaron desapercibidos la "actitud" de Anette Cuburu y aseguraron que no quiso saludar a Pedrito Sola. La mayoría de los internautas coincidieron en que fue evidente que no tienen la mejor de las relaciones.

Los internautas enviaron importantes mensajes. Foto: X

A pesar de la controversia un número considerable de internautas pidió no caer en especulaciones y dijeron que posiblemente Anette Cuburu ya había saludado a Pedrito Sola. Para terminar con los rumores le dijeron al conductor que diera su versión, pero hasta el momento no se ha pronunciado.