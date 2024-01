Lucero contesta a las críticas contra ella y sus hijos por su físico: "esa gente no tiene nada mejor que hacer"

Lucero contestó a las críticas contra ella y sus hijos, Lucerito y José Manuel, pues han sido víctimas de comentarios malintencionados sobre su físico. La artista, de 52 años, se defendió de las personas en redes sociales que solo colocan "hate" en los mensajes de sus cuentas, y las de también de su hija, y destacó que son gente que "no tiene nada mejor que hacer".

Mientras Lucerito Mijares se ha enfrentado a los ataques por su físico, "La Novia de América" tampoco se ha salvado de las críticas, pero en su caso por su edad, pues hace algunos días un usuario de internet le escribió que "se le notaban" los años que tenía, por lo que la artista decidió responder contundentemente y mostrarse orgullosa de cómo se ve actualmente.

Lucero fue criticada por lucir sus arrugas IG @luceromexico

Así defendió Lucero ante los ataques por su físico

"¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo. Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más. Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", contestó la intérprete de "Cuéntame".

Además, recientemente, la cantante y actriz dio una entrevista a un medio nacional en la que mencionó que no solo ha visto en redes sociales comentarios en su contra, también dirigidos a sus hijos y hasta a su exesposo Manuel Mijares, "No es agradable leer comentarios malos míos, ni de mis hijos (Lucerito y José Manuel), ni de Manuel Mijares, que es el papá de mis hijos. Para nadie es cómodo", destacó.

Lucero señala que también sus hijos han sido víctimas de hate IG @luceromexico

¿Cómo reacciona Lucero ante los comentarios negativos?

Lucero destacó que ante este tipo de mensajes, ha decidido no prestarles importancia, pues destacó que vienen de personas que no tienen mucho que hacer en su vida. "Lo que hacemos ante estas ofensas, humillaciones, es que se te resbale, hay que pensar que esa gente no tiene nada mejor que hacer. No tendrá una vida normal y se mete a atacar".

La también actriz resaltó que esa misma filosofía la ha adoptado su hija Lucerito Mijares, a quien no le importa lo que digan de ella. Mientras tanto, resaltó que actualmente hay más personas "tirando hate", porque se encuentran en el anonimato, sin embargo, ella entiende que las plataformas digitales solo son un medio por el cual se puede comunicar con sus fans.