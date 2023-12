Lucerito Mijares se defiende ante las críticas sobre su físico

Lucerito Mijares se ha convertido en una de las jóvenes promesas del espectáculo en México, pues gracias a su talento ha logrado destacar entre las personas de su edad. Sin embargo, no se ha salvado de las duras críticas, sobre todo hacia su físico, ya que hay comentarios despectivos en redes sociales. No obstante, recientemente la actriz y cantante se defendió ante estos mensajes de los "haters".

A pesar de ser hija de Lucero y Manuel Mijares, la joven creció fuera de los reflectores; no fue hasta la adolescencia que reapareció para demostrar que heredó el talento de sus padres. A pesar de su buena actuación, poderosa voz y carisma, la celebridad, de 18 años, ha sido blanco de críticas por parte de usuarios de redes sociales, pues muchos han hecho cometarios sobre su cuerpo.

Lucerito Mijares ha demostrado su talento IG @luceromijaresoficial

Así se defendió Lucerito Mijares de las críticas

La joven actriz tuvo un breve encuentro con la prensa, quienes le preguntaron sobre los comentarios negativos que hay en su contra. Lucerito, haciendo gala de su buena actitud contestó que la tienen sin cuidado estas críticas, pues resaltó que hay que amarse a uno mismo y que es muy feliz actualmente.

“Jamás, me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello, pero la verdad me da exactamente igual. Obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz”, respondió la cantante, quien demostró que no le hace caso a estos cometarios y que se acepta tal y como es.

Lucerito Mijares, una joven talentosa

A pesar de que había crecido alejada del medio artístico, la hija de "La Novia de América" se sintió atraída por el espectáculo, así que después de subirse al escenario con sus padres, probó suerte como actriz de teatro musical. Este año, Lucerito Mijares hizo su gran debut en la obra "El Mago", con la cual recibió buenas críticas por parte de los expertos y convenció al público de que tiene un gran talento.