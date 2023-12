Lucerito Mijares envía peculiar mensaje a Mía Rubín, así ventiló su verdadera relación

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se convirtió en tendencia en redes sociales después de tener una peculiar reacción en una de las fotografías que compartió la joven cantante, Mía Rubín, hija de la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta.

Resulta que la intérprete de "Flecha" y "Me rehúso" compartió una imagen presumiendo el hermoso look navideño que utilizó en este 2023, el cual no pasó desapercibido para nadie pues incluso Lucerito Mijares se hizo presente con un mensaje que se robó todas las miradas.

Sigue leyendo:

2023, el año de los divorcios en el programa Hoy: así anunciaron sus separaciones Legarreta, Galilea y Tania Rincón

La hija de Andrea Legarreta subió una imagen. Foto: Instagram/@miarubinlega

Lucerito Mijares envía peculiar mensaje a Mía Rubín

Ante sus más de un millón de seguidores en Instagram, Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, subió tres fotografías presumiendo el outfit que utilizó el pasado 25 de diciembre durante la cena de Navidad. La joven demostró que la moda es una de las grandes pasiones al lucir espectacular con un hermoso vestido color rojo.

Como era de esperarse la publicación de la hija mayor de Andrea Legarreta no pasó desapercibida para nadie pues varias famosas se hicieron presentes con peculiares mensajes. Uno de los que más llamó la atención fue el que envió Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares.

Resulta que la protagonista de la obra de teatro "El Mago" se hizo presente en la publicación dejando un "me gusta", demostrando que le agradó el look de Mía Rubín, una de las grandes promesas musicales en nuestro país. Otras famosas que aparecieron fueron Andrea Legarreta y María León.

Este fue el mensaje de la hija de Lucero Mijares. Foto: Instagram/@miarubinlega

Ante la aparición de Lucerito Mijares en la publicación de Mía Rubín los internautas aseguraron que las jóvenes tienen una excelente relación, poniendo fin a los rumores de una supuesta rivalidad entre ellas.