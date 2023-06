Lucero Mijares acerca el teatro a los jóvenes en el musical "El Mago"

A Lucero Mijares el nombre no le pesa, al contrario, está agradecida del talento que hereda y que sus papás la apoyen en esta carrera que ahora inicia profesionalmente con su debut en el teatro musical en El Mago.

“Siempre digo que nunca se puede superar al jefe. Así que espero algún día estar por lo menos tantito cerca de ellos”, dijo la joven de 18 años, refiriéndose a su mamá Lucero y a su papá Manuel Mijares.

Lucerito, como la conoce el público, ha acompañado a sus papás en los coros en las presentaciones que han tenido juntos, de hecho fue en el pasado concierto en el Auditorio Nacional, donde la joven dio la noticia de su debut en los musicales, y espera que esto ayudé a que sus fans vayan al teatro.

“El que una persona joven sea la protagonista de esta historia, espero que llame tanto la atención de las nuevas generaciones para que vengan a vernos”, explicó.

En ese sentido, el productor Juan Torres agregó que en México el teatro sufre mucho porque falta cultura, tradición de ir y apoyo: “Somos una ciudad en la que más se produce, pero de las que menos personas van a los recintos, y sí, los estímulos fiscales ayudan, pero si no hay gente de nada sirve”.

Para Torres, el que Lucero dé vida a Dorothy en esta obra, es una invitación para que más jóvenes se acerquen a esta disciplina, la conozcan y disfruten tanto como ellos, o al menos que despierte el interés por conocer el producto.

La joven actriz lleva varias semanas preparándose vocal y físicamente para levantar el telón el próximo 30 de junio, primero lo hizo de manera individual, y en el último mes y medio se metió por completo a los ensayos junto a sus compañeros. Tan emocionada está con su debut, que está completamente involucrada en el proyecto, al grado de que ayudó a crear piezas de la escenografía.

“Les voy a decir algo que no debería, en la escuela reprobé tijeritas, pensé que iba a ser un fracaso total en esto de estar cortando, pero el escenógrafo Óscar Acosta me dijo que probara primero, todo salió bien, así que me dejó trabajar directo en la pieza y fue increíble trabajar con una pasta que me relajó, es la primera vez que por cuatro horas no hablé”, recordó entre risas.

La obra estará en cartelera viernes, sábado y domingo en el Teatro Hidalgo.

Espera que sus papás estén en la primera fila el día del estreno.

Su amor por los musicales nació por la obra La Jaula de las locas.

Desea que éste sea el primer proyecto de una gran carrera.

16 semanas estará en cartelera.

25 años tiene como productor Torres.

