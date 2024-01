5 canciones para conmemorar a David Bowie que te harán sentir en el espacio

Luego de que hace 8 años, uno de los cantantes más revolucionarios de su generación partiera, David Bowie y su música siguen siendo de lo más relevante en la industria de la música.

Y en conmemoración de su muerte, un 10 de enero de 2016, te dejamos las 5 canciones que te harán sentir como en el espacio. Después de todo, David Bowie era de ahí, por lo que claro que sabe cómo llevarte con su música.

Heroes

“Yo seré el rey y tú serás mi reina”, es como inicia esta psicodélica y hermosa canción, es del álbum heroes y fue lanzada en 1977. Su composición es única y lleva un ritmo perfecto para poder sentir que eres un héroe volando en el espacio.

Starman

Es una de las canciones más icónicas del cantante, pues dio inicio a una de sus mejores épocas. Es el primer sencillo de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Sí, así de complicado se llamaba ese álbum, pero créeme que la canción que habla sobre un ser que vive en las estrellas y nos visita, es música como para sentirse en el espacio.

Let's dance

Una canción que tiene ya casi 40 años, donde nos invita a “ponernos los zapatos rojos y bailar el blues” es una de sus canciones que le cambió la vida a Bowie, co-escrita con Nile Rodgers, quien le diría “Vamos vengo de un lugar donde no puedes llamar a eso música para bailar”, nos deja un tema blues excelente que nos transportará a un mundo especial.

Life on Mars?

Si el nombre no es suficiente para confiar en Bowie, la canción así como el trabajo de Bowie es muy abstracto, se entiende que la canción habla de una pequeña niña que va al cine a transportarse a diversos mundos, incluso Bowie alguna vez mencionó que trataba de la reacción de una niña a los medios de comunicación.

Moonage Daydream

Una de las muchas canciones icónicas del cantante, muchos la conocieron por escuchar en Guardianes de la Galaxia en 2014, pero esta canción tiene un increíble trasfondo, pues como dice la canción, “Soy un lagarto, soy un invasor espacial”.